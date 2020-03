Wilders laaiend op RIVM: ‘Echte sterftecijfer corona is veel hoger! Worden straal voor de gek gehouden!’

PVV-voorman Geert Wilders verklaart het RIVM de oorlog. De anti-virusinstantie houdt het aantal werelkundig gemaakte doden die door corona vallen lager dan het werkelijke aantal, schrijft ZEMBLA. De oppositieleider is daar niet van gediend en roept kwaad uit dat we “straal voor de gek” worden gehouden.

Een nogal explosief verhaal van ZEMBLA vandaag. Alhoewel het dodental in Nederland naar aanleiding van het coronavirus snel oploopt, is het werkelijke sterftecijfer nóg hoger. De instantie die de coronacrisis coördineert, het RIVM, rapporteert een lager aantal dan wat het zou moeten zijn. Huisartsen in brandhaarden zoals Brabant maken zich ernstige zorgen.

Het medium schrijft:

“Huisartsen: ‘Niet geteste patiënten die overlijden aan corona ontbreken in sterftecijfer RIVM’ Verschillende huisartsen uit Brabant laten Zembla weten, dat ze bij de GGD alleen de overlijdensgevallen moeten melden van wie bewezen is, dat ze COVID-19 hebben gehad. Huisarts Angela van Uden uit Sint-Oedenrode: “Ik vind het een gekke gang van zaken. Als huisartsen zien wij ook in de thuissituatie mensen die doodziek zijn. Niet iedereen komt in het ziekenhuis terecht. Als deze mensen thuis overlijden, worden ze niet meegerekend als ze niet getest zijn. Dat vind ik een kwalijke zaak. Juist ook omdat het RIVM gisteren zei, dat de situatie lijkt te stabiliseren. Dat baseren ze op onder meer de sterftecijfers en de ziekenhuisopnames. Maar wij huisartsen zien en behandelen dus mensen die niet in deze cijfers voorkomen. Ik ben bang dat mensen de strenge maatregelen dan weer aan hun laars gaan lappen, en denken: het valt allemaal wel mee. Maar het valt niet mee.””

En dat valt niet in goede aarde bij Geert Wilders, die ronduit kwaad reageert:

“Ongelooflijk, we worden dus straal voor de gek gehouden door het RIVM over het Corona-sterftecijfer dat veel hoger blijkt te zijn.”

Haagse bronnen bevestigen dat het verhaal van ZEMBLA inderdaad klopt. Het RIVM heeft niet gereageerd op de opmerking van Wilders dat het iedereen voor de gek zou houden. Wel is de organisatie actief bezig om iedereen die de instantie bekritiseert te verwijten ‘nepnieuws’ te verspreiden, zelfs als dat evident niet zo is.