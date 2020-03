Wilders maakt linkse Jesse-Lodewijk-Lilian-coalitie belachelijk: ‘Allemaal kop in zand voor immigratie en islam!’

PVV-leider Wilders kijkt met leedvermaak toe hoe de leiders van drie grote linkse partijen van Nederland – Jesse Klaver, Lodewijk Asscher en Lilian Marijnissen – een poging doen de koppen bij elkaar te steken voor een gezamenlijk links programma. Ze steken met z’n allen hun kop in het zand en jagen kiezers weg, meent Wilders.

Vanavond komen in de IJhuistuin in Amsterdam de leiders en activisten van de drie grootste linkse partijen van Nederland bijeen. De achterbannen van GroenLinks, PvdA en SP zullen zich tot één geheel smeden om daarna gezamenlijk de strijd aan te gaan met dit “rechtse” kabinet. “Dat wat van ons allemaal is wordt afgebroken: de zorg, het onderwijs, onze veiligheid,” zo schrijft in ieder geval de SP.

Iemand die dubbel ligt van het lachen om de zoveelste aankondiging van linkse partijen om nu eindelijk écht samen te werken, is PVV-leider Geert Wilders. Hij vindt dat Lodewijk Asscher, Jesse Klaver en Lilian Marijnissen nu niet meer ieder afzonderlijk hun kop in het zand steken, maar met z’n allen tegelijkertijd. Op Twitter deelt hij een sarcastische stockfoto om zijn punt duidelijk te maken:

Vandaag oefenen Lilian, Jesse en Lodewijk alvast voor de bijeenkomst van morgen in Amsterdam en het uitdragen van hun gezamenlijke boodschap over immigratie, islam, open grenzen en nationale identiteit: pic.twitter.com/rMMiVeH0Kh — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 2, 2020

Ook heeft Wilders nog enige woorden voor Lilian Marijnissen in het bijzonder, want van de drie linkse partijen is de SP de enige met een grote overlap met de PVV. De blonde Limburger vertelt de blonde Brabantse:

“Samen met Jesse Klaver, de man van de open grenzen, meer islam, meer asielprofiteurs en meer onbetaalbare klimaatgekkigheid? Serieus? De SP is totaal de weg kwijt. Niet klagen hè als je dadelijk nog meer zetels kwijtraakt.”

Het zal de SP niet stoppen om hand in hand met GroenLinks en PvdA door Amsterdam te banjeren vanavond. Maar als het verleden één hint bevat, dan is het wel de volgende: linkse samenwerking duurt nooit lang en eindigt altijd in ruzie. Iets om naar uit te kijken, dus, met een zakje popcorn in de hand. Eet smakelijk!