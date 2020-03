Wilders over groepsimmuniteit: “Rutte speelt Russische roulette met onze bevolking… mensen zullen sterven!”

PVV-voorman Geert Wilders is het totaal oneens met premier Rutte. Zijn voorgenomen beleid om in Nederland groepsimmuniteit te kweken tegen het coronavirus komt gewoon neer op een potje “Russisch roulette,” aldus de oppositieleider.

Mark Rutte heeft dan misschien de steun van het RIVM toen hij gisteravond afkondigde dat Nederland ziek moet worden van het coronavirus om groepsimmuniteit (‘herd immunity‘) te kweken, maar die van oppositieleider Geert Wilders heeft de premier nog lang niet verdiend. De voorman van de tweede partij in de Tweede Kamer vindt dat de VVD’er “Russisch roulette” speelt, het gokspelletje met een potentieel dodelijke afloop. En voor veel mensen zal dat einde er sowieso zijn, betoogt Wilders:

“Rutte speelt Russische roulette met onze bevolking. Geen lockdown maar het virus met ‘n voor Corona onbewezen theorie van groepsimmuniteit zich verder laten verspreiden. Veel mensen zullen daardoor ziek worden, mensen zullen sterven.”

Dat dit beleid gestoeld is op adviezen van de RIVM vindt Wilders een veeg teken, want die organisatie zat er al vaker naast, aldus Wilders. De PVV’er wijst op het feit dat ze afgelopen januari nog verkondigde dat de kans “klein” was dat het coronavirus in Nederland zou opduiken en dat de ziekte “niet heel besmettelijk zou zijn”.

Daarom haalt de PVV’er andere experts van stal. En die zijn niet zo happig op Ruttes strategie voor groepsimmuniteit. Wilders:

“Epidemioloog: aanpak van groepsimmuniteit – ‘herd immunity’ – is catastrofaal en kan leiden tot duizenden doden. Rutte maakt hier een historische fout met onaanvaardbare gevolgen voor de Nederlandse bevolking.”

En:

“Handelen volgens concept van #groepsimmuniteit is bekritiseerd door de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en ‘onethisch en gevaarlijk’! Precies de reden waarom het Verenigd Koninkrijk er onlangs van af is gestapt. Rutte speelt met vuur.”

We zullen snel genoeg weten wie van beide heren het juist heeft, Rutte of Wilders. In de tussentijd gaan we echter gevaarlijke dagen en weken tegemoet.