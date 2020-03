Wilders verbijsterd dat Rutte Nederland nog niet in FULL LOCKDOWN gegooid heeft: ‘Onverantwoord, spelen met levens!’

PVV-voorman Geert Wilders vindt dat het kabinet met mensenlevens speelt door Nederland alleen halfslachtig lam te leggen. Er is geen volledige “lockdown” in Nederland, en het kabinet overweegt dat momenteel ook niet. Totaal onverantwoord, aldus Wilders. Men “speelt met levens,” vindt hij.

Vanavond is de avond van de televisiespeeches van Europese regeringsleiders. Macron, Merkel en Rutte zullen alledrie het land toespreken in deze akelige coronatijden. Zowel Duitsland als Frankrijk zou een volledige “lockdown” overwegen: een maatregel die er in voorziet dat iedereen verplicht binnen blijft totdat al het virusgevaar geweken is.

Wilders vindt het niet alleen overmijdelijk, maar acht het ook in het belang van de volksgezondheid. Hij zegt:

“Maar zou zeer verstandig en onvermijdelijk zijn. Beperken verspreiding Coronavirus is nu grootste prioriteit! Moet ook in Nederland gebeuren!”

Maar na het crisisberaad dat het kabinet vanmiddag hield zou die maatregel in Nederland nog niet serieus overwogen worden. Dat geaarzel van met name zorgminister Bruno Bruins is echt “onverantwoord,” meent de PVV-leider. Als iedereen gewoon vrij over straat mag blijven lopen, zullen er wellicht doden vallen, zo voorspelt de oppositieaanvoerder: “Onverantwoord. Bruins speelt met mensenlevens.”

In andere landen is er al wel een lockdown. In Italië zijn hele regio’s van de buitenwereld afgesloten, en ook in China is het paardenmiddel veelvuldig ingezet om de ziekte in te dammen.

Onder het regime van een volledige ‘lockdown’ mag niemand meer naar buiten, behalve om één keer per dag boodschappen te doen. Wie zich toch op straat begeeft, kan een boete krijgen die oploopt tot enkele honderden euro’s.