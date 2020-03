Wilders verbolgen over weigering Bram Moszkowicz weer advocaat te maken: ‘Bevooroordeelde rechters!’

PVV-leider Geert Wilders heeft geen goed woord over voor de weigering van het Hof van Discipline om Bram Moszkowicz weer toe te laten tot het vak van advocaat. De oppositieleider roemt zijn voormalige raadsman, en vindt het “onrecht” en “valsheid” van hatelijke “bevooroordeelde rechters en advocaten” dat hij nu definitief een ander beroep moet gaan kiezen.

Het bericht dat Bram Moszkowicz definitief niet mag terugkeren als advocaat in de Nederlandse rechtszaal, is op de PVV-partijburelen niet met veel applaus ontvangen. Sterker nog, PVV-leider Geert Wilders – die zich door Moszkowicz heeft laten bijstaan in diverse juridische strubbelingen – is uitermate teleurgesteld in het Hof van Discipline dat vandaag besloot dat de ooit gevierde strafpleiter nog mag terugkeren. Het Tweede Kamerlid vindt het een groot onrecht:

“Wat een onrecht.

Wat een fout besluit.

Wat een valsheid. Het Hof van discipline bestaat uit bevooroordeelde rechters en advocaten die hem blijkbaar haten.”

Zelfs naar de maatstaven van Geert Wilders zijn dat zeer stevige teksten. En hij vervolgt:

“Een van de allerbeste advocaten van Nederland krijgt nu geen herkansing maar definitief een beroepsverbod opgelegd. Bah!”

Moszkowicz is nog een blauwe maandag een politieke concurrent geweest van Wilders, door een tijdlang te fungeren als politiek leider van de rechtse politieke partij VNL. Moszkowicz maakte later echter plaats voor Jan Roos, met wie de partij de verkiezingen inging. Het heeft de affectie van de PVV’er voor zijn voormalige raadsman duidelijk niet gedeerd.