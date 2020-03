Wilders vermorzelt ‘intelligente lockdown’ Rutte: ‘Ingewikkeld, bureaucratisch, onhelder en moeilijk te handhaven!’

PVV-leider Geert Wilders is zelfs na bijna 48 uur nog niet zo’n enorme fan van de “intelligente lockdown” die premier Rutte afgelopen maandag aankondigde in een persconferentie met drie collega-ministers. De oppositieleider vindt het een bureaucratisch gedrocht dat door niemand begrepen wordt. Het pakket maatregelen moet dus plaatsmaken voor een korte lockdown, aldus de PVV’er.

Twee dagen nadat de “intelligente lockdown” van premier Rutte van kracht werd in Nederland is PVV-voorman Wilders er nog altijd niet van overtuigd dat dit de juiste koers is om het coronavirus te bestrijden. Burgers begrijpen er helemaal niets van, zo betoogt het Tweede Kamerlid. De maatregelen zijn niet klip en klaar geformuleerd, en zijn in wollige bestuurderstaal opgeschreven. Wilders:

“In plaats van te kiezen voor een ingewikkeld, bureaucratisch, onhelder en moeilijk te handhaven pakket van maatregelen kenmerkt een korte algemene lockdown zich door eenvoud en duidelijkheid én is beter voor de zorg! Zo is het precies premier Rutte.”

De PVV’er vindt steun bij een artikel in het Dagblad van het Noorden, die min of meer dezelfde conclusie trekt: “Het is een te ingewikkeld en bureaucratisch palet van maatregelen, waar onmiddellijk na afkondiging al onduidelijkheid over bestond.”

Het is niet de eerste aanval die Wilders lanceert op de gedeeltelijke lockdown die Rutte afgelopen maandag afkondigde. “Chaos,” zo oordeelde de PVV’er gisteren. En maandag: “Zorg nou gewoon dat mensen voorlopig even thuisblijven, premier Rutte.” Ook stemde hij in met een bericht van complotdenker Joost Niemöller: “Ik denk dat heel veel Nederlanders een echte lockdown beter zullen begrijpen dan deze zogenaamde intelligente lockdown. Namelijk gewoon thuisblijven tenzij.” Wilders daarop: “En zo is het precies.”