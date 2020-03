Wilders wil uit EU stappen om coronacrisis: ‘€450 miljoen voor Marokko en €25 miljoen voor Nederland? NEXIT!’

PVV-leider Geert Wilders is het niet eens met de wijze waarop de Europese Unie het budget verdeelt over landen die getroffen zijn voor het coronavirus. Aan Marokko – niet eens een EU-land – wordt maar liefst €450 miljoen overgeboekt, terwijl Nederland daar slechts een schijntje van krijgt. Er is daarom maar één juiste koers, aldus de PVV’er: een Nexit.

Niet alleen het aantal coronabesmettingen en -doden loopt nog dagelijks op in Nederland, ook de weerstand tegen de Europese Unie wordt steeds groter. Zuidelijke lidstaten zoals Italië en Spanje misbruiken de coronacrisis om in de Brusselse landenclub rijke noordelijke landen zoals Nederland zo veel mogelijk af te persen. Ook Oost-Europa weet de Brusselse subsidiepotten goed te vinden.

Nederland komt er maar bekaaid vanaf: wij krijgen slechts €25 miljoen om de coronacrisis te beteugelen, vele miljarden minder dan wat andere EU-lidstaten naar zich toe weten te trekken.

Het zijn echter niet alleen EU-lidstaten, die flinke sommen opnemen van de Brusselse bankrekeningen: ook niet-EU-lid Marokko heeft de coronaloterij weten te winnen en krijgt maar liefst €450 miljoen. Hatseflats!

Dat is erg stuitend, aldus Geert Wilders. Want Marokko is én geen EU-lid, én lang niet zo zwaar getroffen door corona als veel Europese landen zoals Nederland. De PVV-leider stoft daarom zijn idee voor een Nexit nog maar eens af: weg uit die Brusselse mallemolen waar Nederland wél veel aan mag betalen, maar er slechts weinig voor terugkrijgt. Wilders:

“De EU geeft 450 miljoen euro aan Marokko (geen lid van de EU, 534 Corona-patiënten) voor Corona hulp en 25 miljoen euro aan Nederland (EU-lid en 11.750 Corona-patiënten). Ik zeg : NEXIT”

Nederlanders gaat volgend jaar naar de stembus voor een nieuwe Tweede Kamer. Dan zal onder anderen kunnen worden besloten of een Nexit tot de mogelijkheden behoort in de daaropvolgende vier jaar.