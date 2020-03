ZIE! Uni Utrecht injecteert linkse Baudet-haat in filosofietentamen: ‘Hyperboreale, van pot gerukte ideeën!’

In een gisteren gehouden deeltentamen bij de studie filosofie aan de Universiteit Utrecht is FVD-voorman Thierry Baudet in de vragen flink door de mangel gehaald. Zo stellen verschillende zinnen, waaruit studenten logicastructuren moesten destilleren, dat Baudets politieke ideeën “van de pot gerukt” zijn en dat Thierry Baudet een presentatrice “ernstig lastiggevallen” zou hebben.

Studenten filosofie zullen gisteren wel even vreemd hebben opgekeken bij een deeltentamen filosofie. De studenten kregen vragen over propositielogica, maar moesten het vervolgens stellen met zinnen waarin Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet er fel van langs kreeg. De oppositieleider zou “hyperboreaal” zijn, “van de pot gerukte ideeën” hebben en Buitenhof-presentatrice Natalie Righton “ernstig hebben “lastiggevallen.” Ook zou Baudet slechts opportunistisch bezig zijn met zijn strijd tegen dikastocratie – de inmenging van de rechter in de democratische besluitvorming.

De enige die zich drukt lijkt te maken om de politieke vooringenomenheid die het gisteren afgenomen deeltentamen is ingeslopen, is de studentenpartij De Vrije Student. Zij eisen dat de vraag wordt teruggetrokken of automatisch goedgerekend. Dat schrijft de Utrechtste nieuwswebsite DUB.

Maar dat is de Universiteit van Utrecht niet van plan. Zij hebben maling aan neutraal onderwijs, en handhaven de vraag gewoon. “De studenten worden niet geacht een ‘subjectieve politiek geladen redenering te volgen’; er is ook helemaal geen sprake van een redenering. Ze dienen slechts de logische vorm van een aantal voorbeeldzinnen te herkennen,” aldus één van de docenten. Ook de faculteit Geesteswetenschappen lacht de kritiek gewoon weg. ‘Niet smaakvol en effectief,’ aldus het faculteitsbestuur. Maar: ‘Geen aanleiding voor maatregelen.’

En zo is het dus officieel: als universitair docent kan je straffeloos allerlei bizarre teksten over politieke tegenstanders in je lesstof verwerken. En wie doet daar vervolgens dan wat aan? Haha: helemaal niemand, dus! En Thierry Baudet kan er straks weer een beveiliger bij nemen.