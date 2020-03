ZIEN! Aso-asielzoekers veranderen Ter Apel in crimineel slagveld: ‘In de supermarkt bespuugd!’

Inwoners van de Groningse dorp Ter Apel luiden de noodklok: de overlast van zogeheten ‘veiligelanders’ in hun pittoreske plaatsje houdt maar niet op. Intimidatie en winkeldiefstal zijn er aan de orde van de dag, en de politie heeft een dagtaak aan het oppakken van de asielzoekers uit landen als Marokko. Bij Rutger Castricum (PowNed) luchten inwoners hun hart.

Ondernemer Harry Stuulen uit Ter Apel: “Grofweg 99% van de mensen die worden opgepakt komen uit het AZC en dat zijn veiligelanders.” #Hofbar. @NPO2 pic.twitter.com/kbeGH78CVd — De Hofbar (@DHofbar) March 10, 2020

Inwoners uit Ter Apel over de overlast van veiligelanders. “In de Lidl mocht ik er niet langs en werd ik bespuugd.” #Hofbar @NPO2 pic.twitter.com/hJZEdwlCNc — De Hofbar (@DHofbar) March 10, 2020

Winkeldiefstal, wapens op zak, verkrachten, dorpsbewoners zonder duidelijke aanleiding een racist noemen, spugen, intimidatie… de lijst met zaken die in het Groningse Ter Apel op dagelijkse basis plaatsvinden, omdat het dorp een asielzoekercentrum voor veiligelanders herbergt, is lang. De inwoners van de noordelijke plaats zijn het helemaal zat dat asielzoekers uit landen als Marokko, waar totaal geen oorlog is, gewoon gratis in Nederland kunnen verblijven en naar hartelust rotzooi mogen trappen.

Harry Stuulen, van de plaatselijke ondernemersvereniging, heeft het er totaal mee gehad. Dit gedonder vindt nu al enkele jaren plaats, en lijkt maar niet af te nemen: “Het neemt niet af, het is nu stabiel erg. De overlast blijft. Elke overlast is er één teveel.”

“Voor de sfeer is het dramatisch,” zegt hij ook. En hij vraagt Den Haag om de regels aan te scherpen voor inwoners van landen waar géén oorlog is maar tóch denken het Nederlandse asielsysteem een poot uit te kunnen draaien.

Want nee, bespuugd worden in de supermarkt omdat je geen Arabisch spreekt slaat nergens op. Dat je winkel wordt gebruikt als luilekkerland al helemaal niet. Dus wanneer gaat Ruttes club van lachebekjes dit probleem eens oplossen? Het is niet van vandaag of gisteren: al jaren worden plaatsen als Ter Apel geteisterd door asielzoekers die niet vluchten voor onveiligheid, maar de onveiligheid zelf creëren in voorheen rustige dorpjes. Het is bij de konijnen af.