ZIEN! Thierry Baudet maakt naar mannetje Rob Jetten compleet in bij Kamerdebat: ‘Honderd keer niet leuk!’

Vandaag heeft FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet in de plenaire zaal van de Tweede Kamer de vloer aangeveegd met D66-voorman Rob Jetten, die weer eens kwam aanzetten met het aloude trucje ‘Baudet is zogenaamd nooit in de Kamerbankjes te vinden’. Alleen: het klopte helemaal niet, want Baudet was er wel.

Het Kamerdebat over de coronacrisis, zoals dat vandaag gehouden werd in de belangrijkste vergaderzaal van het land, is voor D66-fractievoorzitter Rob Jetten uitgelopen op een deceptie. Hij kreeg daar alle hoeken van de Tweede Kamer te zien en moest zwaargehavend het veld verlaten.

Is dat gemeen van Thierry Baudet, die de uppercuts uitdeelde alsof het snoepjes waren? Nee. Jetten liep namelijk loodrecht in de val die hij voor zichzelf had opgezet. Het leek de sociaal-liberaal namelijk wel aardig om tegen Baudet te zeggen dat als hij meer wil inbrengen in de Tweede Kamer, hij op het overleg voor fractievoorzitters moet komen. Dat had hij niet gedaan, en dus – zo impliceerde Jetten – moet de FVD’er z’n mond houden.

Op zich een aardig punt. Als het had geklopt. Want Thierry Baudet was wel degelijk op dat overleg, zo kon hij direct in zijn repliek melden. Rob Jetten had weer eens een spelletje gespeeld dat zijn partij nu al drie jaar speelt: iedere keer dat Thierry Baudet niet in z’n zetel zit suggereren dat hij liever lui dan moe is. Zo nu ook weer. Maar in dit geval was het onterecht: Baudet was er wel. En als Jetten hem niet gehoord had, dan kwam het omdat de microfoon van Baudet het begeven had. De inbreng van de FVD’er was echter braaf ingeleverd bij Kamervoorzitter Khadija Arib.

En dat liet Baudet dan ook even triomfantelijk weten richting Jetten, die af ging als een gieter. Met jazzhandjes, de opmerking die menig vader jegens z’n kind maakt: ‘EĆ©n keer is leuk, honderd keer is vervelend,’ en een algemene afdroogsessie voor de opvolger van Alexander Pechtold.

Volgende keer beter, Rob!