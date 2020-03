‘Zogenaamd ‘antiracistisch’ DENK werkt samen met nazi’s… Sneu, maar vooral smerig!’

Het is weer eens klip en klaar: de partij DENK doet zichzelf voor als een soort antiracistisch bolwerk, maar is zelf nauwelijks beter dan de meest extreemrechtse dictatuurfans die ooit in Europa hebben rondgelopen. De partij werkt actief samen met clubs die openlijk strijden voor een mono-culturele etnostaat, net als de nazi’s van weleer deden in de jaren ’30 en ’40. Een voormalig GroenLinks-Kamerlid trekt de vermomming hardhandig naar beneden.

Farid Azarkan is één van de meest vooraanstaande baggertwitteraars van de hele Tweede Kamer. De DENK-aanhanger meent ieder grapje dat hij niet leuk vindt met een bak vol azijn te moeten overgieten. Zoals de opmerking van Zihni Özdil, voormalig GroenLinks-Kamerlid, dat hij zogenaamd samen met Yernaz Ramataursing duo-lijsttrekker wordt van Forum voor Democratie. Azarkan vond het niet geestig en reageerde als een wesp gestoken:

“Je ziet Zihni Özdil al gieren van het lachen om zijn eigen grap. We kennen allemaal wel zo een stakker die als enige om zijn “geniale” grap lacht terwijl de rest een beetje om zich heen kijkt en zich afvraagt waar het mis is gegaan.”

Tikkeltje zuur, maar ach. Azarkan had het echter grondig mis als hij dacht dat hij ook het laatste woord zou hebben. Want Özdil is behalve een flauwe grappenmaker ook een vlijmscherpe polemist. Die zich zeker niet de les laat lezen door nare quasi-antidemocratische figuren als Farid Azarkan. Laatstgenoemde kreeg dus een gepeperde opmerking terug voor z’n kiezen:

“Klopt Farid Azarkan: bij mij is het een, misschien flauwe, grap . Mooi dat je dat begrijpt. Maar jij en je zogenaamd ‘antiracistische’ partij DENK werken samen met Nazis. Turkse Nazis. En dat is op geen enkele manier grappig. Eerder sneu en vooral smerig.”

Özdil plaatste speciaal voor de DENK-politicus ook een bloemlezing uit zijn VN-column van afgelopen weekend:

“Neem bijvoorbeeld die Turks Islamitisch Culturele Stichting in Den Haag. Een notoire Grijze Wolven-club. Een snelle scan van openbare bronnen tot 2018 leert dat deze stichting minstens 30.000 euro subsidie heeft ontvangen. De voorzitter is de extreemrechtse Turkse nationalist Tahsin Çetinkaya, die ook fractievoorzitter is van de Islam Democraten in Den Haag. Ook is hij een belangrijke spilfiguur in de banden die de Grijze Wolven hebben met de politieke partij DENK. Zo stond Nur Icar, de fractievertegenwoordiger van Çetinkaya, ook op de provinciale kandidatenlijst van DENK in Zuid-Holland.”

Dat het maar weer duidelijk is: DENK is de hedendaagse NSDAP van de Nederlandse politiek. Alleen willen ze geen Derde Rijk, maar een Nieuw-Ottomaans Rijk. Voor de rest is het het same old bloeddorstige fascisme.