Zucht: Trijntje Oosterhuis “gecancelled”, want maakte “foute” grap over transgenders

Zo fijn dat lichtgeraakt Nederland tussen alle dood en verderf die het coronavirus zaait nog tijd overhouden om zangeressen virtueel te vierendelen omdat ze een grap maakte over transgenders die niet door de SJW-ballotage kon komen. Trijntje Oosterhuis was vandaag het slachtoffer van een cancel-treintje.

Nederland zit in de grootste nationale crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, en toch lijken er allerlei tijd over te hebben om zich druk te maken om volstrekt irrelevante throwaway grapjes die zangeressen op de radio maken. Trijntje Oosterhuis maakte een opmerking over transgenders, en daarvoor moest ze meteen levend gevild worden door grootinquisiteur Nikkie Tutorials.

Dit was namelijk het flauwe geintje dat Trijntje de ether in slingerde…

“Oosterhuis was vorige week te gast bij 3FM-dj Frank van der Lende om met hem haar monsterhit Wereld Zonder Jou te zingen. In die context liet de zangeres weten dat het nummer ‘in alle toonsoorten’ is gedaan. ,,Barry Paf deed het zo laag dat ik als een transgender klonk’’, riep ze uit.”

En dit is de achterlijke agitprop die ze vervolgens naar haar hoofd geslingerd kreeg van de witheet aangelopen Nikkie:

Jongens, zullen we het allemaal wel gewoon even in proportie houden? Het is nu eenmaal een feit dat transgenders van-man-naar-vrouw-transgenders een lagere stem hebben dan de meeste altijd-vrouw-geweest-vrouwen. Je kan hoog of laag springen en gillen over “helemaal gek geworden”, maar dat is gewoon zo.

Trijntje heeft overigens haar excuses gemaakt. Dat is echt veel méér dan waar Nikkie recht op had in deze situatie. Ik snap best dat transgenders – ook in Nederland – nog altijd te maken hebben met discriminatie en pestpartijen. Maar dit? Dit was daar echt geen voorbeeld van.