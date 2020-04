Aanstellerig SJW-walhalla Amsterdam: ‘Wij worden veel harder geraakt door corona dan rest van Nederland!’

Amsterdam laat zich vandaag weer eens van zijn beste kant zien: die van egocentrische, megalomane progressieve kleuter die meteen gaat huilen als het niet meteen z’n zin krijgt. Ditmaal piept de stad dat het zogenaamd zwaarder wordt getroffen door de coronacrisis dan de andere Nederlandse gemeenten.

Nu alles potdicht zit en de toeristen ook thuisblijven, is Amsterdam gereduceerd totdat wat de stad werkelijkheid is: een middelmatig interessant provinciestadje met een veel te grote mond. Dus nu de keizer zonder kleren staat, gaat de hele hotelindustrie in de hoofdstad op de fles. En daarna dat jammeren: oh, oh, oh, wat heeft Amsterdam het ook toch zwaar! Er werd vandaag een heuse klaagzang geschreven op de website van de gemeente, en er werd zelfs een janktweet opgesteld. In de woorden van de legendarische B100: ‘iK hEB oOk AlTiJd PeCh!!’

Inmiddels is de gemeente gestopt met de huilbui en prijkt op het Twitter-account een soort-van-excuses voor de gemaakte opmerking:

“Onze vorige tweet hebben we verwijderd. Deze wekte de indruk dat de gevolgen van de coronacrisis in onze stad het grootst waren. Dit is ongepast in tijden van deze grote gezondheidscrisis.”

Niet dat veel mensen hier intrappen. Volger Willow Hallie zegt al: “Er stond letterlijk dat Amsterdam harder geraakt zou zijn dan de rest van ons land. Lul niet zo slap met je “wekte de indruk” en wees gewoon eerlijk. Nu hebben jullie het enkel erger gemaakt. Knap gedaan!”

Maar Amsterdam kan weer overgaan tot de dagelijkse orde: quinoa hamsteren en dramtirades houden over oude witte mannen.