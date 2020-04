Absurd! Politie gluurt bij mensen door het raam om te zien of ze binnen wel 1,5m afstand bewaren

Bepaalde politieagenten nemen het controleren van de corona-maatregelen wel héél serieus. Ze menen zelfs het recht te hebben om bij mensen naar binnen te spieken om te zien of daar wel goed de anderhalve meter afstand wordt bewaard.

Het is een goede zaak dat de politie op straat klompen mensen uit elkaar trekt en ze allemaal een boete van enkele honderden euro’s geeft. Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, is het nodig dat we zo min mogelijk persoonlijk contact hebben. En liefst ook nog eens op anderhalve meter afstand van elkaar gaan staan.

Dat is natuurlijk allemaal goed en wel, maar overijverige agenten moeten niet de privacy van mensen schenden door door het raam naar binnen te gluren, om te zien of daar ook niet-gezinsleden aanwezig zijn die al dan niet op de gepaste afstand blijven. Toch is dat wel wat er gebeurt, in ieder geval in Amsterdam. Het Parool bericht:

“Uilenstedebewoner Sophie en haar huisgenoten ontbeten samen met Pasen. “Super onschuldig, maar toch keek ik telkens naar buiten of er geen politie stond,” zegt ze. ­Sterker nog: Asva-voorzitter Fuchs heeft al meldingen ontvangen van studenten op studentencomplexen bij wie politieagenten door het raam naar binnen kijken.”

Misschien even een reality check voor de politietop die deze handhaving verzonnen heeft: maar niet iedereen woont in een ruim opgezet landhuis waarin je alle aanwezige niet-bloedverwanten op zo’n twee meter afstand kan houden. Dus wellicht wordt het eens tijd om te kappen met deze flagrante privacyschending van de mensen die ons horen te beschermen tegen misdaden. En dus niet door ons te bespieden alsof we in Nederland allemaal een stelletje potentiële criminelen zijn.