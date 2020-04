Amsterdam misbruikt coronacrisis om er in razend tempo gasverbod doorheen te stampen: ‘In 2040 aardgasvrij!’

De coronacrisis is voor veel politici een tijd die behalve veel stress ook genoeg kansen meebrengt: je kan namelijk ongezien allerlei impopulaire en peperdure maatregelen die je al een hele tijd wilde nemen er in één keer doorheen jassen. Amsterdam laat zien hoe dat gaat: even snel een stadsbreed aardgasverbod afkondigen, alsof het niets is.

Huurders en huiseigenaren van Amsterdam: bergt u maar. Grote kans dat u ofwel tijdelijk uw huis moet verlaten, ofwel kruiwagens vol cash moet gaan betalen aan één of andere leverancier van warmtepompen. De stad gaat namelijk in twintig jaar tijd een volledig aardgasverbod afkondigen (behalve de oude grachtengordelwoningen, die krijgen clementie… goh!), zo vertelt de stad.

Jawel, tijdens de coronacrisis worden inwoners van de hoofdstad nog even opgezadeld met een grote hinder- en kostenpost. Lekker:

“De komende 20 jaar gaat heel Amsterdam van het aardgas af. U kunt nu uw reactie geven op de Transitievisie Warmte. Daarin staat onder meer wanneer welke buurt aan de beurt is en welke alternatieve warmtebron voor aardgas in een bepaalde buurt de voorkeur heeft. Amsterdam is de eerste gemeente in Nederland die een Transitievisie Warmte vrijgeeft voor inspraak. In het landelijk Klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte heeft. Amsterdam wil in 2040 aardgasvrij zijn: dat is 10 jaar eerder dan de rest van Nederland.”

Uit politieke hoek wordt er nog niet veel op gereageerd. Alleen Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet besteedde er een opmerking op Twitter aan: “Waanzin. Totale waanzin,” aldus de oppositievoorman.