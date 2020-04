Anti-slavernijwappies: ‘Nederlandse bestrijding van coronavirus is veel te wit!’

U heeft het misschien niet door, maar al die doktoren en IC-medewerkers die de klok rond werken om corona te bestrijden zijn afgrijselijke racisten. Dat vindt het Landelijk Platform Slavernijverleden, die een boze brandbrief aan de VN schrijft om te klagen over het ‘te witte’ Nederlandse anti-coronabeleid.

Terwijl het coronavirus nog dagelijks om zich heenslaat en slachtoffers maakt in dit land, zijn allerlei totaal ongerelateerde belangengroeperingen al bezig om het virus in hun eigen kamp te spinnen. Zoals het Landelijk Platform Slavernijverleden, dat natuurlijk boos is dat er nu even niet zoveel aandacht is voor irrelevante woke hobby’s. En dus proberen ze het maar zo: het Nederlandse beleid om het coronavirus uit te roeien is een flinke scheut te wit, aldus het Platform. Zucht.

Voorzitter Barryl Biekman heeft een ‘rapport’ vol kolder opgesteld en dat de mensenrechtenbobo’s bij de VN toegezonden. Het staat vol klinkklare onzin:

“De Nederlandse regering, de media, het onderwijs en de gezondheidszorg zouden zich laten leiden door alleen een ‘wit perspectief’. ‘De slogan ‘Wie men niet ziet hoort men niet’ is in deze periode meer dan van toepassing.’ De media bedienen zich voornamelijk van witte experts en professionals, vindt het Landelijk Platform Slavernijverleden. Ook zijn de voorbeelden die worden getoond van ‘goede praktijken’ bijna allemaal vanuit een ‘wit perspectief’. ‘Iemand met een ‘zwarte’ huidskleur zal niet rood of spierwit aankleuren om de diagnose vast te stellen die hoort bij een bepaald ziektebeeld. Bij een persoon met een ‘zwarte’ huidskleur zal dan gauw worden gesteld, dat het ‘kennelijk tussen de oren zit.’”

Ook beklaagt het Platform zich over het zogenaamde negeren van Afro-Amerikaanse overnemers, schooladviezen die alleen voor niet-witte Nederlanders ineens lager zouden uitvallen, racistische leraren, een tekort aan aandacht voor het Winti-geloof, een ongefundeerde angst dat zwarte mensen worden buitengesloten van de zorg, het verzonnen vooroordeel dat blanke mensen zouden denken dat zwarte mensen een hogere pijngrens hebben, het “wegmoffelen” van illegale asielzoekers, en ga zo maar door.

Oh, en tevens – compleet ongerelateerd! – klinkt de klacht dat bejaardentehuizen nog altijd het Sinterklaasfeest vieren mét Zwarte Piet.

Totaal kierewiet? Och, een heel klein beetje maar!