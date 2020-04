Armzalig socialistisch Amsterdam wordt sneu bedelclubje: ‘Wij komen geld tekort, Rijk moet investeren!’

Van de bravoure van Amsterdam is nog maar bitter weinig over, zo kunnen we vandaag vernemen. De stad slaat zichzelf altijd graag op de borst en roept dat ze de beste zijn van heel Nederland en dat ze het beter weten dan de Rijksoverheid. Maar zoals nu blijkt: ook zij moeten bedelen als ordinaire zwervers bij de regering, want het radicaal-linkse stadsbestuur heeft de begroting gewoon niet op orde.

In Amsterdam denken ze dat de wereld eindigt bij Duyvendrecht. Daar stopt de beschaving, en daar wonen alleen nog maar halve wilden. Ja, in Den Haag regeren ze weliswaar, maar in Mokum wordt het geld verdiend. En Ajax is de beste club van allemaal, ook al winnen ze lang niet altijd. Echt hoor!

Zo schept Amsterdam altijd op, terwijl ze hun hedonistische levensstijl financieren met het geld dat verdiend wordt dankzij toeristen die Rembrandts komen bekijken en zichzelf laveloos blowen in een coffeeshop. En nu al die vakantievierders wegens het coronavirus wegblijven, staat de keizer ineens zonder kleren. Dan is Amsterdam geen nettoverdienende gemeente, maar gewoon een gigantische verlieslijdende operatie.

En moet er gejankt worden om geld bij de Rijksoverheid, hetgeen wethouder financiën Victor Everhardt, mede namens wethouder Rutger Groot Wassink en Femke Halemsa van de neocommunistische partij GroenLinks, dan vandaag ook doet:

“Amsterdam sluit zich aan bij de oproep van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten die coronacompensatie willen. Dat zegt wethouder van Financiën Victor Everhardt (D66) in gesprek met AT5. ‘De financiële plaat gaat heel erg lastig worden om te leggen want we komen geld tekort ‘, aldus Everhardt. De stad moet namelijk extra geld uitgeven om de eerste nood te lenigen en aan de andere kant komt er veel minder binnen. Voor meer lucht kijkt dus ook Amsterdam naar Den Haag. Everhardt: ‘Als het gaat om miljardensteun, het Rijk kan de schulden laten oplopen. Wij hebben toch een begroting die aan het eind van het jaar gewoon op nul moet sluiten.'”

Ja, dank je de koekoek. Kick eerst maar eens af van al dat geld dat jullie normaalgesproken toeristen aftroggelen. Dan zien we daarna wel weer verder.