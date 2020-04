Bedrijfsleven looft plan Thierry Baudet om economie ‘intelligente kickstart’ te geven: “Heel positieve gedachte!”

FVD-voorman Thierry Baudet blijft maar positieve recensies binnenhalen voor zijn zogeheten “intelligente kickstart” – het plan dat de oppositieleider om de economie tijdens en nu de coronacrisis een flinke opzwieper te geven. Na Ondernemend Nederland en VNO-NCW schaart nu ook MKB-Nederland zich achter het idee.

Gisteravond lanceerde Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet bij Op1 officieel zijn plan om Nederland uit het economische slop te trekken nu het coronavirus hard om zich heenslaat.

Het bestaat uit meerdere onderdelen, gericht op het voorkomen van faillisementen van met name kleine ondernemers. Als zij beloven geen ontslagen te laten vallen, kunnen zij dan een deel van hun omzet vergoed krijgen. Baudet raamt de kosten op zo’n €5 miljard á €10 miljard. De voorzitters van de grootste werkgeversorganisaties zijn blij met het plan:

Maar ook Jacco Vonhof, de voorzitter van MKB-Nederland, is zeer tevreden met de ideeën die Baudet op papier heeft gezet. Dat zei hij vanochtend bij Goedemorgen Nederland. Vonhof is er zelfs zo in zo’n nopjes mee, dat hij de voorstellen later vandaag gaat spreken met staatssecretaris Wouter Koolmees minister Eric Wiebes. Vonhof:

“Ook Jacco Vonhof van MKB Nederland is enthousiast. “Dit is een heel positieve gedachte”, zegt Vonhof in Goedemorgen Nederland op NPO1. “Het tweede deel van zijn plannen is interessant”, zegt Vonhof. “De werktijdverkorting, waarbij ondernemers 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen onder bepaalde voorwaarden, die regeling voldoet niet helemaal.”

Bepaalde bedrijven en branches komen nu niet in aanmerking voor zo’n regeling. “Daarvan zegt Baudet, als het via de loonkosten niet kan, moeten we dan de omzet niet garanderen. Daar zitten ideeën in waar we met z’n allen goed naar moeten kijken.”