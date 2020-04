Berg je maar! Anti-privacy-prinses Ollongren (D66) gaat weer aan het werk: ‘Pakt oude taken direct weer op!’

Wat een timing! Net nu Den Haag in potentie de beslissing maakt om een zeer privacygevoelige anti-corona-app te lanceren, komt een andere geduchte tegenstander van onze privacy weer terug na een lang ziekbed: Kajsa Ollongren, kroonprinses van D66 en fervent tegenstander van een pluriforme en zelfstandige burgerij.

Voor het geval het door alle gekte van de laatste jaren aan uw aandacht ontschoten is: D66-vicepremier Kajsa Ollongren komt vandaag weer werken. Ze is maanden uit de running geweest vanwege gezondheidsredenen, maar vanaf vandaag is ze weer beter genoeg om haar taken als minister van Binnenlandse Zaken weer op te pakken:

“Minister Kajsa Ollongren gaat dinsdag weer aan het werk. Dat melden Haagse bronnen aan De Telegraaf. De D66-bewindsvrouw zit al een halfjaar ziek thuis. Ollongren wilde vorige maand weer aan het werk gaan, maar door het coronavirus bleef ze langer thuis. De minister van Binnenlandse Zaken onderging een operatie aan haar bijholtes en kreeg daarna te maken met complicaties. Het is de bedoeling dat Ollongren haar oude taken weer direct oppakt.”

We gaan hier als halvegare complotgekkies geen verband zitten suggereren, maar voor Nederlanders die erg hechten aan wat ons resteert aan burgerlijke vrijheden in de coronacrisis hoeven hier zeker geen rondedansje te doen. Want wie is Kajsa Ollongren ook alweer? Precies: de vrouw die het raadgevende referendum met gezwinde spoed de nek omdraaide, de vrouw die een betuttelende anti-nepnieuwscampagne. En natuurlijk de vrouw die rechtse nieuwsmedia zonder pardon wegzette als junk news-verspreiders.

En net nu de regering begonnen is met het ontwikkelen van een app om ons allemaal te volgen in coronatijd, komt Kajsa Ollongren weer terug op werk. Nee, haar ziekte houdt geen verband met die app. Maar dat zowel Kajsa Ollongren als de corona-app tegelijkertijd te water worden gelaten, is geen goede dag voor Nederland.