Coronacrisis gaat Big Brother: nieuw plan om telefoons van Nederlanders te volgen voor controle naleven maatregelen

De Nederlandse overheid is geadviseerd door het OMT – het belangrijkste coronacrisis-adviesorgaan – om te onderzoeken hoe Nederlanders via hun mobiele telefoon bespioneerd kunnen worden, ter controle op hun naleving van overheidsmaatregelen.

Het Outbreak Management Team (OMT), dat het Nederlands beleid om het coronavirus te beteugelen in goede banen probeert te leiden, heeft geadviseerd dat moet worden onderzocht in welke wijze de overheid burgers via hun telefoon in de gaten kan houden, om te zien of ze zich wel houden aan alle maatregelen die van kracht in het kader van de huidige ‘targeted lockdown‘.

In een advies schrijft het OMT onder het kopje “actiepunten” dat “mogelijkheden verkend” moeten worden om een regime in te stellen wat in feite neerkomt op cyberspionage van de overheid. Het OMT:

“Verkennen mogelijkheden om de mobiliteit van de Nederlandse mobiele telefoongebruikers in kaart te brengen om compliance van huidige maatregelen te toetsen, mee te nemen in de modellering en te vergelijken met andere landen met andere regimes.”

Edwin van der Aa, politiek verslaggever van het AD, probeert de gemoederen te kalmeren door te beweren dat dit plan al is afgeschoten, omdat dit plan de onlangs ingevoerde Europese privacywetgeving met voeten treedt.

Desalniettemin blijft het probleem van afkalving privacy in relatie tot corona aanwezig, aangezien het in het buitenland wél gewoon gebeurt. In een Indiase deelstaat moeten inwoners elk uur verplicht een selfie sturen. Ook in Polen wordt met dat beleid gestart dankzij een door de overheid ontwikkelde quarantaine-applicatie die inwoners installeren.