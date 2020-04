Coronatijden = LPF-seizoen! Na 50PLUS en DENK vechten nu ook PvdD’ers elkaar de tent uit: ‘Zeggen lidmaatschap op!’

Welja, joh! Middenin de zwaarste crisis die Nederland meemaakt sinds de Tweede Wereldoorlog zijn maar liefst drie politieke partijen bezig zichzelf kapot te maken. Eerst 50PLUS, die hun partijbestuur met veel tumult afzette, en daarna DENK, waar een fractievoorzitter sneuvelde. En nu gaat ook de Partij voor de Dieren zichzelf kapotrellen. Het begint bij de raadsfractie in Westerwolde, die voltallig opstapt en een nieuwe lokale fractie begint.

Hilbrand Nawijn en Eduard Bomhoff kunnen trots zijn: ruim 18 jaar na hun exit uit de Nederlandse politiek wordt hun gedachtengoed nog altijd uitgedragen. Niet zozeer in inhoudelijke zin, maar wel in de praktische betekenis van het woord. Want de LPF-perikelen die de partij van wijlen Pim Fortuyn de das omdeed zijn een blijvertje geworden in de Nederlandse politiek. We zagen dat de afgelopen tijd met 50PLUS en met DENK.

En nu dus ook met de Partij voor de Dieren, waar politici zich ontevreden van de partij losmaken omdat ze de ecodictatuur zat zijn die de partij de laatste jaren is geworden. Niet alleen door een partijvoorzitter te royeren, maar ook door politici een loyaliteitsverklaring te laten tekenen. De raadsfractie in het Groningse Westerwolde vond het welletjes en stapt voltallig op. Hun lidmaatschap hebben ze opgezegd, en de lokale ex-PvdD-politici gaan nu verder als ‘Ecologisch Alternatief’, en met hun oude partij zijn ze goed klaar:

“De fractie in Westerwolde zegt zich al langer niet te kunnen vinden in de handelwijze van de Partij voor de Dieren ten aanzien van het democratische proces binnen de partij. ,,Met name de zienswijze van het bestuur op de rol van de leden, het royeren van de door de leden gekozen voorzitter Sebastiaan Wolswinkel en het recente verzoek om een loyaliteitsverklaring te ondertekenen hebben tot ons besluit geleid”, zegt raadslid Edith van der Horst.”

Waar is die goede oude Jerry Springer als je ‘m een keer nodig hebt?