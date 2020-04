CU-leider Segers pakt “lelijke” Wilders aan voor corona-waarheidsverminking en collega pesten

ChristenUnie-leider verdedigt de beslissing van zijn fractie om aangevraagde coronadebatten van oppositiepartijen deze weken tegen te houden. Dat PVV-leider Geert Wilders het daarmee oneens is vindt hij niet kunnnen. Dat is een “punt maken ten koste van de waarheid en z’n collega’s,” aldus de CU’er: “Lelijk.”

Terwijl de rest van Nederland vandaag Koningsdag aan het vieren was, heeft ChristenUnie-voorman van de dag gebruikgemaakt om zijn PVV-collega Geert Wilders te betichten van “lelijk” gedrag. De leider van de oppositiepartij zou namelijk de waarheid geweld aandoen, en z’n collega’s voor de bus gooien. Dat beweert de coalitievoorman vandaag op Twitter.

Segers maakt zich boos om het feit dat Wilders nog een extra coronadebat deze week wil houden, maar daar van Segers’ ChristenUnie en de overige coalitiepartijen CDA, D66 en VVD de kans niet voor krijgt. De PVV’er zegt:

“Geen corona-Kamerdebat deze week. Terwijl het controleren van de regering – zeker nu – ons werk is waarvoor Kamerleden gekozen zijn! Maar de meerderheid viert liever vakantie in deze grootste nationale crisis sinds WOII dan aan het werk te gaan. Schandalig! #plichtsverzuim”

De CU-fractievoorzitter counterde dat met:

“Ook hier kan een collega alleen maar een punt maken ten koste van de waarheid en z’n collega’s. Lelijk. Want waar we anders meireces hadden gehad, hebben we morgen en overmorgen Coronadebatten en deze week ook nog een briefing over persoonlijke beschermingsmiddelen.”