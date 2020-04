D66-naarling Rob Jetten plant minister Hoekstra mes in de rug en pleit voor eurobonds: ‘Eenheid!’

Zucht. Het Nederlandse regeringsbeleid om vooral niet in te stemmen met de peperdure, oliedomme eurobonds waarmee Nederland mag betalen voor Italiaanse schuldenpolitiek wordt vanaf vandaag openlijk van binnenuit ondermijnd. Door coalitiepartij D66. Hun leider Rob Jetten geeft minister Hoekstra een grote fuck you en springt ook op de Italiaanse geldverkwistingstrein.

Weinig politici in Den Haag zijn naardere ventjes dan D66-voorman Rob Jetten. Met z’n stupide glimlach een beetje Nederland op een presenteerblaadje aanbieden aan de slagers in Brussel en Rome. Nogal groffe kenschets? Het zal best. Maar Jetten heeft die typering helemaal zelf verdiend, door vandaag het Nederlandse regeringsbeleid van binnenuit te torpederen.

Op Twitter neemt de eurofiel namelijk openlijk afstand van minister Wopke Hoekstra, die met man en macht probeert om te voorkomen dat Nederlandse belastingbetalers moeten opdraaien voor het gebrek aan economische hervormingen waar de Italianen zo trots op zijn. De zogeheten eurobonds: Hoekstra is de laatste horde. Als hij valt, dan draait Nederland niet alleen op voor de kosten van de coronacrisis in Italië – maar ook voor het financiële wanbeleid dat het Zuid-Europese hanteerde, hanteert en nog ver in de toekomst zal blijven handhaven.

Wat een sneue backstab-actie van D66-Robje:

“In de eurogroep lijkt minister Hoekstra alle medestanders kwijt. Als zelfs Berlijn met verbazing naar Nederland kijkt, weet je dat het fout zit. Het roer moet dus om. Nederland hamert vooralsnog op een tegemoetkoming voor medische kosten. Het gebaar valt te waarderen, maar iedere econoom weet dat de pijn veel dieper zit. Dit gaat om gezamenlijkheid. Niet om afhankelijkheid. n een Unie met 27 landen krijgt nooit één land helemaal z’n zin. We moeten samenwerken. Luisteren naar elkaar. Alle opties openhouden. Onderdeel worden van de oplossing, en niet meer van het probleem. Voor anderen en voor onszelf.”

De enige juiste reactie op het mes in de rug komt van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop:

“Inderdaad mooi moment om minister Hoekstra nu in de steek te laten via deze weg. Met zulke vrienden…”

Hear-hear!