De linkse partijen hebben het 100% juist: het kabinet moet de huren nú bevriezen

Het kabinet moet luisteren naar de linkse partijen en dit jaar geen forse huurverhoging van meer dan 5% laten doorvoeren. De drie partijen komen vandaag met een uitermate terecht plan om de gewone Nederlander niet de dupe te laten worden van de coronacrisis.

SP, GroenLinks en de PvdA presenteerden vandaag een nieuw plan: het kabinet moet een dikke streep zetten door de jaarlijkse verhoging van huurprijzen. Die dreigen op 1 juli de pan uit de rijzen. Dat is natuurlijk onverantwoordelijk terwijl de coronacrisis nog volop tekeergaat. GroenLinkser Paul Smeulders zegt het het scherpst in het Algemeen Dagblad:

“Maar de maatregel gaat GroenLinks, SP en PvdA niet ver genoeg. ,,In gewone omstandigheden zijn woonkosten voor veel mensen al ontzettend hoog”, zegt GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders. ,,Nu is het voor veel mensen bijna onmogelijk. Dat mensen op straat kunnen belanden, is onacceptabel. We moeten alles op alles zetten om dat te voorkomen.””

Het klopt. Menig inwoner van Nederland heeft eerder dit jaar een brief gekregen van de Belastingdienst, waarin melding werd gemaakt van het feit dat de huurbaas inkomensgegevens heeft opgevraagd. “Hebt u een inkomen tot €43.574?,” staat er in de brief: “Dan mag uw huur hooguit 5,1% omhoog.” Maar: “Hebt u een hoger inkomen? Dan mag uw huur extra omhoog met 1,5% tot een totaal van 6,6%.”

Het zijn fikse huurverhogingen die miljoenen Nederlanders dus in het vooruitzicht wordt gesteld, en ze zouden al per 1 juli van dit jaar ingaan. Forse bedragen, aangezien mensen maar zelden hun jaarlijkse inkomen met 5% zien stijgen, laat staan 6,6%. Voor bijna al deze mensen zou deze maatregel dus sowieso koopkrachtverlies betekenen.

Onacceptabel, want in een jaar waarin het coronavirus vermoedelijk de heftigste recessie sinds de jaren ’30 dreigt te veroorzaken, zullen er hele volksstammen zijn die dit geld gewoon niet kunnen ophoesten. Ontslagen, bedrijven die op de fles gaan, contracten die niet verlengd worden: de openingsakte van wat een flinke financiële tragedie kan worden, wordt reeds opgevoerd.

Dus tijdelijk even geen tientallen euro’s extra overmaken naar de vastgoedsector – die echt niet slecht in de slappe was zit – is dan ook een goed plan. We zullen allemaal iets gaan merken van de coronacrisis, maar de gewone hardwerkende Nederlander vermoedelijk het meest van allemaal. Dat de vastgoedsector in deze tijden echter gewoon ‘business as usual‘ zou kunnen draaien terwijl het elders sloopkogels regent

Dat SP, GroenLinks en de PvdA dit dan ook vandaag ontvouwden valt zeker te prijzen.