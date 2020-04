De Verenigde Staten is de controle kwijt: ‘Meeste overlijdensgevallen ter wereld’

Het loopt nu echt uit de hand in de Verenigde Staten. Inmiddels is het land zelfs Italië voorbijgestreefd als het gaat over het aantal coronadoden.

En ja, de Verenigde Staten is qua inwoneraantal (+ 326.625.791) en oppervlakte (9.826.675 km²) niet te vergelijken met een willekeurig Europees land, maar alarmerend is de situatie daar evenwel.

In de afgelopen vier dagen heeft het land van Donald Trump de koppositie te pakken wat betreft het aantal doden gelinkt aan het coronavirus. Een twijfelachtige status waar ook president Trump zich inmiddels grote zorgen over maakt.

This Sunday, millions of Christians will celebrate Easter.

"At this holy time, we pray that God will heal the sick and comfort the heartbroken and bless our heroes." pic.twitter.com/XCHCViT3ct

— The White House (@WhiteHouse) April 10, 2020