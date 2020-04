DENK-drama gaat verder! ‘Matennaaier’ Selçuk Öztürk pakt Kuzu terug: ‘Ik zal de vijand niet laten lachen!’

De fittie binnen DENK gaat verder! Selçuk Öztürk reageert na anderhalve dag radiostilte op de frontale aanval die Kuzu maandag op hem lanceerde.

Daar gaan we dan! Anderhalve dag nadat Tunahan Kuzu de aanval opende op zijn voormalige politieke compagnon Selçuk Öztürk, slaat laatstgenoemde terug naar zijn mede-DENK-oprichter. Hij zegt dat de beschuldigingen aan zijn adres – van onder anderen ‘matennaaierij’ – “totaal onrealistisch” zijn en wil de politieke ledenraad van de partij het laatste woord geven in de kwestie. Ook geeft hij Kuzu nog impliciet een veeg uit de pan.

Waar de verklaring precies gedaan is, is onduidelijk. Maar via de Turks-Nederlandse website Gazeteci.nl bereikt een Turkstalige tekst van de hand van Öztürk de buitenwereld.

Naar het Nederlands vertaald staat er dit:

“De afgelopen dagen hebben we moeilijke tijden doorgemaakt als samenleving en politieke beweging. Als Selçuk Öztürk zal ik geen impulsief antwoord geven op enige uitspraak over Tunahan Kuzu en DENK. Ik zal geen uitspraken doen die over de vriend spreken en hem van streek maken, en de vijand aan het lachen maken. Ik wil alleen dat je weet dat de persoonlijke beschuldigingen aan mijn adres totaal onrealistisch zijn. Mijn stilte is mijn geloof in onze zaak en ik geloof dat we deze moeilijke dagen uiteindelijk samen zullen overwinnen. Deze zaak is groter dan zowel Öztürk als Kuzu. Deze zaak is de zaak van de hoop en de stemmen van jongeren. Ik denk dat ons komende partijcongres in dit opzicht het beste zal doen. Ik laat de oordelen tegen mij en mijn familie aan uw geweten over in deze gezegende nacht. Onze partijwaarden staan ​​boven alles.”

Toch wel geestig hoe Öztürk dit doet. Hij doet alsof hij niet met modder gaat gooien, maar beschuldigt Kuzu dan toch – door te benadrukken dat hij het zelf níét gaat doen – van het laten lachen van vijanden en het van streek maken van vrienden. Een zogenaamd presidentiële verklaring, waarmee Öztürk wil laten zien dat hij heus wel beleefd en beschaafd kan doen… maar het dan toch niet kan laten om een duidelijke sneer te maken naar zijn collega-DENK-Kamerlid.