DENK verspreidt kwaadaardige roddel: overheid haalde alleen Nederlanders zonder migratieachtergrond op uit Marokko

DENK-Kamerlid Farid Azarkan meent dat Nederland bij de repatriëringsvluchten uit Marokko de Nederlanders zonder migratie-achtergrond heeft voorgetrokken, en maakt daarover politieke stampij. Een doorzichtig trucje om af te leiden van de dubieuze perikelen in eigen partij. Daarnaast komt de informatie uit hoogst onbetrouwbare bron.

We hebben de politieke partij DENK de afgelopen weken vooral gehoord door al het geruzie in de partij. U weet: partijoprichters Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk zijn gebrouilleerd en maken elkaar nu via de media het leven zuur. Farid Azarkan moet als nieuwe fractievoorzitter proberen het schip nog enigszins op koers te houden. Dat gaat moeizaam.

Dus vandaar dat Azarkan maar eens een oude DENK-truc uit de kast trekt: anti-Nederlandse propaganda uit een ver buitenland het Binnenhof opslepen. Dat doet Azarkan door een minister uit het totalitaire Marokkaanse regime aan te halen, die beweert dat Nederland bij de repatriëringsvluchten zou hebben geprobeerd om alleen Nederlanders met een enkel – namelijk, het Nederlandse paspoort – terug te halen naar Schiphol. De Nederlandse Marokkanen met dubbel paspoort mochten pas daarna meevliegen.

Voor de duidelijkheid: een compleet onbewezen roddel, van een regime dat al langer probeert om Nederland op alle mogelijke manieren te kleineren. Maar het gaat er bij Azarkan in als Allahs woord bij een moskeebestuurder, die de informatie voor zo goed als waar aanneemt en er een stel hetzerige Kamervragen van weet te brouwen:

“De Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken gaf eerder deze week aan dat de Nederlandse (en Belgische) overheid zouden hebben gediscrimineerd bij het samenstellen van passagierslijsten. In de eerste vluchten zouden vooral Nederlanders zonder migratieachtergrond teruggehaald zijn. Fractievoorzitter DENK Farid Azarkan stelt Kamervragen aan de minister van Buitenlandse zaken. “Onacceptabel als bij repatriëring onderscheid is gemaakt op basis van naam en/of migratieachtergrond. Iedere Nederlander is gelijk voor de wet en iedere Nederlander heeft dus in gelijke mate recht op repatriëring. De minister moet zo snel mogelijk duidelijkheid geven over of er gediscrimineerd is bij het samenstellen van passagierslijsten.”, aldus Farid Azarkan.”

Voor de duidelijkheid: dit gaat dus om onbewezen roddels, naar buiten gebracht om de reputatie van Nederland te bezoedelen. Dat DENK het zomaar voor lief neemt, zegt veel over waar de loyaliteit van deze partij ligt.

Niet te vergeten: DENK heeft een slechte naam wat betreft het napapegaaien van buitenlandse overheden. Toen Tunahan Kuzu nog fractievoorzitter was, werd geregeld een politieke lijn verdedigd die verdacht veel weg had van het Turkse overheidsbeleid – óók als dat loodrecht tegen het nationale Nederlandse belang inging. Nu echter de in Marokko geboren Azarkan aan het roer staat, blijkt DENK er tevens geen enkele moeite mee te hebben om de anti-westerse propaganda van de Marokkaanse overheid onverkort de Nederlandse politiek binnen te marcheren.