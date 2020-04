Deze nachtmerrie kan waar worden: 70+ niet meer opgenomen, geen reanimaties op IC

Als het zo doorgaat — en er is geen enkele reden om te geloven dat het spoedig beter wordt — en het aantal bedden op de Intensive Care vol ligt worden er nieuwe maatregelen genomen. Die maatregelen zijn zo zorgwekkend dat Wilders zich nu al roert. “Dit kan niet waar zijn!” aldus de PVV-leider op Twitter.

De belangrijkste twee maatregelen die genomen worden zijn: als er onvoldoende bedden zijn kan er mogelijk een situatie ontstaan waarbij niemand op de IC nog gereanimeerd wordt. Let wel: niemand. De dertiger niet, de zestiger niet, de peuter niet, de tiener niet. Het corona-slachtoffer niet, het ongeluk-slachtoffer niet. Als het hart ermee ophoudt lopen artsen gewoon weg, zelfs een reanimatie levensreddend kan zijn.

Dat is vreselijk. Maar het wordt nóg erger, aldus de NOS. “Als het tekort aan bedden nog meer zou oplopen zullen in het uiterste geval mensen van 70 jaar en ouder niet meer worden opgenomen.”

Vreselijk genoeg verzint de NOS dit niet zelf. Nee, het staat allemaal in de verder aangescherpte richtlijn voor IC-artsen van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Dat is dus die vereniging waarvan Diederik Gommers het hoofd is.

Op dit moment bevinden we ons in fase 2 op de IC — er zijn nog genoeg bedden. Als we naar fase 3 gaan komen er geen patiënten meer op de IC die volgens dokters “weinig kans hebben” om te overleven of “een korte levensverwachting” hebben. Het gaat dan niet alleen om mensen met corona, maar ook om mensen die een hartstilstand hebben gehad waar niemand bij was, ernstig trauma, ernstige brandwonden, ernstige en onherstelbare hersenaandoeningen, orgaanfalen, ziektes van het immuunsysteem, etc.

Als die maatregelen onvoldoende blijken wordt er nóg harder ingegrepen. Hoe? Nou, zo. De volgende mensen met én zonder coronabesmetting komen dan mogelijk niet meer voor een IC-bed in aanmerking, aldus de NOS:

Patiënten die aan bovenstaande criteria voldoen en nu nog op de IC liggen, hun behandeling zal worden gestaakt

Patiënten die een hart-longmachine nodig hebben

Patiënten die een hartstilstand krijgen op IC worden niet meer gereanimeerd

Mensen die niet compleet hulpbehoevend zijn voor hun dagelijkse verzorging, maar duidelijk minder reserves hebben dan anderen, onafhankelijk van hun leeftijd (CFS-score 5 of hoger)

En als het dan nóg erger wordt gaan ‘we’ over tot een leeftijdsgrens. Mensen van 70 jaar of ouder worden dan helemaal niet meer opgenomen.

Het zal niemand verbazen dat PVV-leider Geert Wilders zich hier luidkeels tegen verzet. “Dit kan toch niet waar zijn!” schrijft hij op Twitter.

“Als er niet genoeg intensivecarebedden meer zijn, ontstaat er mogelijk een situatie waarbij niemand op de IC nog gereanimeerd wordt. Als de schaarste nog meer oploopt zullen mensen van 70 jaar en ouder niet meer worden opgenomen.” Dit kan echt niet waar zijn! #Coronavirusnl https://t.co/duNUpMpxoE — Geert Wilders (@geertwilderspvv) April 3, 2020

Inderdaad, dat zou het niet moeten zijn. Maar ik vrees het ergste. Dit is nou eenmaal het zieke gevolg van een socialistisch zorgsysteem: op het moment dat zorg ‘schaars’ wordt moeten oudjes en ‘zwakken’ het afleggen. Die ouderen hebben hun hele leven lang — misschien wel zestig of zeventig jaar! — belasting betaald om het zorgsysteem op te bouwen. Maar nu ze zélf hulp nodig hebben wordt er gezegd: ‘Jammer, maar helaas.’

Diep-, dieptriest… en het is, nogmaals!, waarom sommigen — wij van DDS maar ook Wilders en Thierry Baudet in de politiek — al in januari riepen dat het kabinet in actie moest komen om te voorkomen dat dit dodelijke Chinese virus huis kon houden in Nederland.

