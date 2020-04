Duitsland is gevallen! Merkel is nu voor ‘EU-bonds’, Nederland staat er moederziel alleen voor

Wie dacht dat Berlijn en Den Haag de gehele coronacrisis gezamenlijk zouden optrekken komt bedrogen uit: Angela Merkel heeft ons in de rug gestoken, en pleit nu ook voor eurobonds. Maar dan echter: het soort dat je via de achterdeur invoert en waar je dus vrijwel onmogelijk ooit nog vanaf komt.

In deze coronacrisis waren er slechts twee bastions die nog konden voorkomen dat de inhalige Zuid-Europese landen hun zin kregen en Noord-Europese cash vrijelijk naar Italië en Spanje zou stromen: Nederland en Duitsland. Daar is er nu nog maar één van over: Nederland. Want Duitsland is op zijn zuinige schreden teruggekeerd en pleit nu ook voor Frans-Italiaanse geldsmijterij. Maar dan niet via nieuwe eurobonds die met een nieuw verdrag beklonken worden.

Nee, erger nog. Via de achterdeur, door een bestaand EU-verdrag te misbruiken en te herinterpreteren. Daardoor kunnen we met een omweg alsnog garant gaan staan voor het financiële feestvieren in Zuid-Europa. Toppertje, hoor:

“Speaking to reporters in Berlin, Merkel said the solidarity clause — under Article 122 of the EU treaties, which has already been used to propose a temporary unemployment reinsurance scheme — could be used to finance other forms of financial assistance for national governments. “We have already found an instrument in Article 122, paragraph 2, where bonds for countries can be passed on by means of guarantees from member states and then used, for example, to finance short-time working allowances,” she said, adding: “I can also envisage such instruments in the future.”

Nou. Met zulke vrienden hebben we geen Middellandse vijanden meer nodig, me dunkt.