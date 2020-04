EU wordt eindelijk wakker, ziet China profiteren van coronacris met nepnieuws en opkoop van Europese bedrijven

Het is een beetje laat om de realiteit onder ogen te zien. Maar toch: liever laat dan nooit. Want China heeft niet alleen geleden onder het coronavirus, maar het land probeert er ook schaamteloos van te profiteren. Onder anderen door maatschappelijke onrust in Europa te zaaien… én zelfs door Europese bedrijven op te kopen.

Nee, China heeft het coronavirus niet ontworpen. Maar als de gewetenloze schurken die het zijn proberen de handlangers van Xi Jingping wél een slaatje te slaan uit de wereldwijde pandemie. Dat doen ze op verschillende manieren, moet zelfs de EU nu toegeven. Allereerst door nepnieuws te verspreiden. ‘Chinese functioneren maken gebruik van de crisis om angst en verdeling in de EU te zaaien,’ aldus een nieuw filmpje dat het Europese Parlement lanceerde. Niet zonder gevaar, want daardoor zullen “pogingen om de pandemie in te dammen worden bemoeilijkt,” benadrukt Brussel.

Maar niet alleen desinformatie is een gevaar, ook via de economie probeert China haar wil op te leggen aan Europa. Concreet betekent het dat de coronacrisis gewoon door China wordt gebruikt om belangrijke Europese bedrijven op te kopen. Daarvoor waarschuwt de Deense eurocommisaris Margrethe Vestager:

“Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager waarschuwt lidstaten dat bedrijfsovernames door Chinese staatsbedrijven tijdens de coronacrisis dreigen. Chinese concurrenten zijn al langer geïnteresseerd in Europese bedrijven. Door de huidige ontwikkelingen worden sommige ondernemingen tot wankelen gebracht, waardoor het goedkoper wordt om ze over te nemen.”

Als zelfs de EU al inziet dat China zich niet gedraagt als een goede bondgenoot, is het dan wellicht niet tijd om de relatie met deze totalitaire communistische boevenstaat te herzien? De economische schade lijden we nu toch wel, ‘dankzij’ dat verrekte coronavirus welke buiten de landsgrenzen van China kon ontsnappen doordat de overheid er zolang bagatelliserende leugens over heeft verteld. Het minste wat we kunnen doen is zorgen dat tegen de tijd dat de laatste coronapatiënt van de IC wordt ontslagen, we niet ineens ontdekken dat we een kolonie van Beijing zijn geworden.