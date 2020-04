Eurofiele shitposter Guy Verhofstadt plakt gezicht Donald Trump vol met ducttape: ‘Geen commentaar!’

Guy Verhofstadt, de liberale oppereurofiel uit België, heeft weer eens laten zien wat voor een ‘stoere jongen’ hij is. Ditmaal door het gezicht van de Amerikaanse president Donald Trump te verbouwen met ducttape. Dat zal duizenden levens schelen, aldus een fictief citaat bij de huisvlijt.

Kijk, als politieke blogger kan je je af en toe wel een meme of anderhalf permitteren. Maar als je daadwerkelijk een invloedrijk en bekend europarlementariër bent, en op een bepaalde machtspositie zit? Ja, dan is het nogal onprofessioneel om je te laven aan kinderachtige plaatjes die 16-jarige neefjes op hun zolderkamertjes in elkaar hebben zitten knutselen.

Maar dat Guy Verhofstadt al langer kinds is, dat vermoeden we al enige tijd. Zo pent hij liefdesversjes over de EU, als een volwaardige Tina-lezende bakvis. En – lekker kwetsend, hihihi – merkte hij op dat de duivel brexitvoorstanders niet eens in de hel zou willen hebben. Ook moest de Hongaarse premier Orban naar de “stronthoop” gestuurd worden.

Het is soms moeilijk te geloven, maar deze man is dus de voormalige premier van België. En meent dat hij de eurofiele zaak een grote dienst bewijst door zich zo amateuristisch op te stellen.

En nu dus Donald Trump met een flinke lading ducttape op zijn gezicht te tonen, en de Amerikaanse gezondheidsexpert Anthony Fauci die dat zogenaamd aanraadt voor de volksgezondheid. Nee, die liefde van Brussel gaat op die manier nog eens héél, héél groot worden hoor!