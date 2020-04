Feestvideo! Farid Azarkan: ‘Koersen af op rampscenario, de partij DENK valt uiteen!’

Gisteravond heeft bij Jinek de huidige DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan min of meer het dreigende einde van de partij aangekondigd. Eindelijk is het dan zover: de partij die is opgericht om in de Tweede Kamer tégen het Nederlandse belang in te gaan, gaat misschien wel kopje onder. Kijk en geniet!

Normaalgesproken mijdt DENK de media. Want je weet: poortwachters van de gevestigde orde, en dat soort zaken. “Trap er niet in!“, en meer van dat soort theatrale nonsens. Maar als de nood aan de man is, vlucht Farid Azarkan toch maar weer met z’n staart tussen z’n benen naar ’s lands talkshowtafels – in dit geval Jinek -, om daar met wat publicitaire druk te pogen om zijn zin in de partij door te drukken.

En die zin is: Selçuk Öztürk er zo snel mogelijk uit werken. Azarkan had een hele serie kwalificaties voorbereid om zijn collega-Kamerlid mee te maat te nemen. Zijn gedrag was “buitengewoon problematisch” en zou de toekomst van DENK op het spel zetten.

Wacht… gaat DENK wellicht verdwijnen? Jottem, we pakken even de halalpopcorn en peuzelen met smaak een baklava weg. Want volgens Azarkan, en hij kan het weten, is de partij op weg naar de uitgang. “Is het überhaupt mogelijk om met elkaar verder te gaan in die fractie?” Aldus de wanhopige vraag.

Later zelfs aangedikt tot: “We zien dat die partij uiteenvalt.” En voor de DENK-tanic is er nog één grote ijsschots voor de boeg. Want wat gebeurt er als Öztürk geen gehoor geeft aan de oproep van Azarkan om als bestuursvoorzitter een stapje terug te doen?

De nieuwe DENK-leider is er duidelijk over, dan vaart de partij rechtstreeks op een “noodscenario” en een “rampkoers” af. En: “Vervolgens valt die partij in stukken uiteen.”

Azarkan sluit het interview af door onbedoeld nog maar eens uit te geven hoe machteloos hij eigenlijk is: hij slaat met z’n vingertje op de tafel en roept dat hij ‘onder zijn leiding’ wil voorkomen dat het zover komt met DENK. Enig vertrouwen dat Azarkan de boel echter nog kan oplossen voordat de partij met een explosie uiteenspat, is er bij niemand.

U snapt: het worden mooie tijden!