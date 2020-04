Thierry Baudet: ‘Het groene geloof is socialisme in nieuw jasje. We moeten dit stoppen met alles wat we hebben!’

Forum voor Democratie kijkt met angst en beven uit naar de extra klimaatmaatregelen die het kabinet vandaag wil afkondigen. Totaal onnodig, aldus de oppositiepartij, die het zelfs je reinste “CO2-fobie” noemt om veel geld te investeren in duurzaamheid. Kortom: “Dit moet stoppen!”

De politieke partij van Thierry Baudet is er niet gerust op dat het kabinet vandaag met ‘rationele’ maatregelen komt om de klimaatcrisis te bezweren. Middenin de coronacrisis – de grootste maatschappelijke uitdaging voor Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog – wil het kabinet nieuw “peperduur” beleid introduceren.

Baudet ziet dat niet zo zitten, aangezien de kosten en effectiviteit daarvan totaal niet in balans zijn. In een reactie aan DDS laat hij weten dit “groene geloof” te willen stoppen met alles wat hij heeft:

“Het groene geloof is het socialisme in een nieuw jasje. Ditmaal wordt de totaalovername van economie en samenleving door de centrale overheidsbureaucratie niet meer gelegitimeerd in naam van de gelijkheid, maar in naam van de planeet. De argumentatie is anders, het resultaat is hetzelfde. We moeten dit stoppen met alles wat we hebben!”

Ook schrijft de partij op social media:

“Het kabinet dreigt vandaag nieuwe zinloze, peperdure klimaatmaatregelen aan te kondigen. Die kosten Nederlanders heel veel geld, maar leveren ons niets op. Dit moet stoppen! FVD wil een rationele energiepolitiek voeren – niet gebaseerd op CO2-fobie, maar op gezond verstand!”

Tevens voegt de partij een filmpje toe over de uitspraak dat 97% van de klimaatwetenschappers aangeeft dat de mens de oorzaak is van de opwarming van de aarde. Alhoewel factcheckers die uitspraak min of meer ondersteunen, is Thierry Baudet niet overtuigd. Hij valt een onderzoek uit 2013 aan waaruit dat getal naar voren is gekomen. “Er is dus ook geen enkele reden tot paniek. Gelukkig vinden ook de meeste wetenschappers dat,” besluit de FVD-leider: “Nu nog die heetgebakerde politici wakkerschudden!”