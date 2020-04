FVD knikkelt zetelrover Anton van Schijndel eruit en hakt hem genadeloos in mootjes: ‘Conflictueus en solistisch!’

Voor de tweede keer in zijn leven heeft de principeloze beroepspoliticus Anton van Schijndel zetelroof gepleegd. Eerder deed hij het al bij de VVD, en nu dupeert hij Forum voor Democratie Amsterdam. Hij bleek een losgeslagen kanonskogel, en is dientengevolge uit de fractie gezet.

Een tegenslag voor Forum voor Democratie Amsterdam. De lokale afdeling van de partij van Thierry Baudet gaat verder met maar twee zetels, omdat ze afscheid hebben moeten nemen van de losgezongen solist Anton van Schijndel, die niet van plan blijkt zijn zetel op te geven. Dat laatste is niet verrassend: eerder werd hij al door toenmalig VVD-fractievoorzitter Mark Rutte uit de Tweede Kamerfractie gezet, omdat hij te opstandig en te rebels bleek.

Nu is Forum voor Democratie in Amsterdam de pisang. Op Facebook stelt de partij:

“Wij betreuren deze gang van zaken ten diepste. Van Schijndels positie binnen onze fractie was echter niet te handhaven. Al sinds het debuut van FVD in de Amsterdamse raad, in maart 2018, opereerde Van Schijndel conflictueus en solistisch. Zijn betrokkenheid bij de gang van zaken in de Gemeenteraad, in de fractie en ook op zijn eigen portefeuilles Wonen, Bouwen, Erfpacht en Ruimtelijke Ordening was vrijwel nihil.

Herhaaldelijk hebben wij als fractie alles in het werk gesteld Van Schijndel te betrekken, in positie te brengen, tegemoet te komen en te motiveren, maar het maken en houden van afspraken bleek keer op keer onmogelijk. De grens is bereikt toen Van Schijndel eind maart en begin april herhaaldelijk een vertrouwensbreuk veroorzaakte door zonder overleg andere fracties en de pers te benaderen met standpunten buiten zijn portefeuille die ook nog eens strijdig zijn met die van de fractie FVD Amsterdam. Desgevraagd gaf hij aan niet van zins te zijn dit in de toekomst te veranderen. In een uiterste poging is een overleg gearrangeerd tussen van Schijndel, de fractie Amsterdam en een vertegenwoordiger van het landelijk partijbestuur. Daarin sprak van Schijndel expliciet uit zich niet te willen en zullen committeren aan zeer basale en redelijke werkafspraken, die zijn opgesteld om als FVD fractie effectief te opereren.

Daarmee liet hij onze fractie geen keus. Wij opereren in lijn met onze partijbeginselen en als team hechten wij aan integriteit, vertrouwen, overleg en redelijkheid. Als deze kernwaarden keer op keer met voeten getreden worden dan houdt de samenwerking helaas op.”