FVD luidt de noodklok: PvdA en GroenLinks verbranden de oerbossen van Estland, we moeten nu STOPPEN!

Dankzij het perverse natuurbeleid van PvdA en GroenLinks dreigt het hele oerbos van onze EU- en NAVO-bondgenoot Estland in Nederlandse biomassaovens te verdwijnen, zo stelt Forum voor Democratie tot hun afgrijzen vast. De partij slaat groot alarm: “We moeten nu STOPPEN met biomassa en klimaatalarmisme – en in plaats daarvan een rationeel energiebeleid voeren!”

Oppositiepartij FVD stelt tot hun grote ontsteltenis vast dat zelfs vanuit de oppositie linkse partijen er in slagen om rampen van epische proporties te veroorzaken, en zelfs nog ver over de grens. In Estland wordt namelijk massaal oerbos gekapt om te voorzien in de Nederlandse vraag naar biomassa. Deze vorm van energie geldt alleen bij de Nederlandse overheid als duurzaam, maar komt gewoon neer op het verbranden van zoveel mogelijk hout.

De Verenigde Staten kijken al verbolgen toe hoe hun bossen worden kaalgekapt voor Nederlandse klimaatambities, en hele woudlandschappen plaats maken voor dorre en woeste vlaktes. En hetzelfde gebeurt nu in het heel wat minder robuuste Estland. Dankzij de bizarre definities van wat duurzame energie is.

Forum voor Democratie schiet de Esten te hulp, en doet een poging om PvdA en GroenLinks tot de orde te roepen. Ze eisen van Nederland een rationeel klimaatbeleid, dus zonder massale bomengenocide in de Baltische staten. FVD:

“Vanwege de klimaatdoelen die GroenLinks en PvdA in de wet hebben gezet, verbrandt Nederland nu de oerbossen van Estland. We moeten nu STOPPEN met biomassa en klimaatalarmisme – en in plaats daarvan een rationeel energiebeleid voeren!”

Zullen ze luisteren, denk je? Of gaan ze liever door met eeuwenoude bomen de kachel injagen voor Al Gore en Greta Thunberg?