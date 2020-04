FVD: ‘Mark ‘Orban’ Rutte regeert stiekem per decreet… Grote bla bla bla en regeren bij volmacht!’

Forum voor Democratie is niet tevreden over de wijze waarop premier Rutte de macht naar zich toetrekt temidden van de coronacrisis. Ondertussen vallen VVD’ers wél de Hongaarse premier Viktor Orban aan voor de wijze waarop hij het parlement buiten spel zette. Dat is dus allemaal “grote bla bla bla,” aldus FVD-europarlementariër Derk Jan Eppink.

Thierry Baudets politieke partij Forum voor Democratie maakt zich grote zorgen om de kwaliteit van de Nederlandse democratie in deze coronacrisis. De partij ziet hoe de door de VVD geleide regeringscoalitie allerlei maatregelen doordrukt zonder dat de Tweede Kamer daarover kan debatteren. Gewoon doorgedrukt, aldus de partij:

“Nederlands kabinet drukt omstreden vliegbelasting, stikstofregels en EU-verwelkomingsgesprekken Albanië en Noord-Macedonië ZONDER debat tijdens corona door.”

FVD vindt dat ernstig, maar niet alleen dat. Ook meent de partij hypocrisie te ontwaren, want: “VVD en GroenLinks wijzen liever met het vingertje naar andere landen als het om democratische tekortkomingen gaat.”

Derk Jan Eppink, de leider van de partij in het Europese Parlement doet er nog een schepje bovenop door de wijzen op de in zijn ogen aanwezige discrepantie tussen de felle taal over de autocratische Hongaarse premier Viktor Orban, en het eigen gedrag. Eppink:

“Orban schorste parlement en regeert bij decreet. Duidelijk. Rutte doet dat ook, maar stiekem. Grote bla bla bla en regeren bij volmacht.”

De eurosceptische politicus schampert daarom: “Viktor Rutte!”