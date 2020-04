FVD: ‘Massale immigratie, massale criminaliteit. Dit mag niet zo doorgaan, tijd voor fundamenteel ander beleid!’

Forum voor Democratie is erg geschrokken van de nieuwste cijfers die een verband tussen migratie en criminaliteit laten zien. De partij concludeert dus dat massale immigratie ook massale criminaliteit betekent, en wil daar via nieuwe wetgeving mee afrekenen.

Het was een vrij ontnuchterend artikel in De Telegraaf. Het maakte resoluut een einde aan iedereen die denkt dat een jarenlang gepropageerd opengrenzenbeleid daadwerkelijk veel goeds heeft betekend voor Nederland. Integendeel, zo suggereren de cijfers. Het land is er flink crimineler door geworden:

“Nederland werd afgelopen jaar geconfronteerd met een forse toename van asielcriminaliteit. Dat blijkt uit een nog geheim rapport van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waarvan een concept in handen is van De Telegraaf. In 2019 werden ruim duizend meer verdenkingen van misdrijven geregistreerd dan het jaar ervoor, een toename van 27 procent.

In de meeste gevallen ging het om winkeldiefstal, maar ook zware delicten zoals poging tot moord en verkrachting kwamen vaker voor.”

Bij Forum voor Democratie hebben ze het artikel ook gelezen, en zien er hun gelijk in bevestigd. De partij strijdt al jaren voor het sluiten van de grenzen: deze cijfers tonen aan dat de vrezen van de partij terecht waren. FVD:

“Massale immigratie, massale criminaliteit. Dit mag niet zo doorgaan. Het is tijd voor een fundamenteel ander immigratiebeleid. Niet het belang van de immigrant, maar het belang van Nederland moet daarbij op de eerste plaats staan.”

Eerste Kamerlid Annabel Nanninga voegt er ook nog aan toe:

“Misdaadstijging van 27 %, vooral Marokkanen en Algerijnen, ‘veiligelanders’ dus met nul kans op asiel. Wanneer worden wij beschermd tegen deze kwaadaardige types en weigeren we ze aan de grens?”

Nu nog maar zien dat het kabinet iets met deze gegevens gaan doen. Of kiezen zij alweer voor de struisvogelmentaliteit?