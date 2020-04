FVD: ‘Provincies, voer in deze ongekende coronacrisis geen zinloos en peperduur klimaatbeleid door!’

Forum voor Democratie vindt niet dat provincies de huidige politieke fixatie op de coronacrisis moeten gebruiken om snel allerlei nieuwe ‘groene’ klimaatmaatregelen erdoor te drukken. De coronacrisis is al duur genoeg, vindt de partij, dus geen “nieuw zinloos en peperduur klimaatbeleid” in Nederland.

De Tweede Kamer gaat ook weer vergaderen over onderwerpen die niet direct te maken hebben met de coronacrisis, zo heeft het belangrijkste discussieplatform van ons land vorige week bepaald. De kansen voor de regering om de coronacrisis te misbruiken om daardoor slinks allerlei impopulair door te drukken, slinken dan ineens fors.

Nu de twaalf provincies nog, waar de provinciebesturen niet per sé minder opportunistisch te werk gaan dan het kabinet van Mark Rutte. Want op het niveau van juist die bestuurslaag wordt een groot deel van het, zeer kostbare, klimaatbeleid uitgevoerd. Die maatregelen zijn maar matig populair in het land, maar staan wel op het punt groot uitgerold te worden (Urgenda en internationale afspraken, hè?). De coronacrisis is een ideale dekmantel om dat politieke besluit te nemen op het moment dat stemgerechtigde Nederlanders en journalisten even afgeleid zijn.

Wat betreft het Forum voor Democratie van Thierry Baudet komt daar helemaal niets van in. De partij schrijft kernachtig “Coronacrisis is belangrijker dan onbetaalbaar klimaatbeleid” en verordonneert:

“De ongekende economische schade die het coronavirus heeft aangericht en zal aanrichten, loopt in de honderden miljarden. Daarom roept FVD nu in alle provincies op om tijdens deze crisis geen nieuw zinloos en peperduur klimaatbeleid door te voeren.”

FVD bestuurt mee in Limburg en onderhandelt over deelname in Noord-Brabant. In de andere tien provincies staat de partij buitenspel. Toch hoopt de partij ongetwijfeld dat er in heel Nederland naar ze geluisterd wordt: er staat immers veel geld op het spel.