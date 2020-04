FVD trekt ten strijde tegen de anti-Nederlandse, door Merkel bepleite EU-eurobonds: ‘We mogen dit NOOIT toestaan!’

Nu de kogel door de kerk is in Duitsland en Angela Merkel op de één of andere manier tóch eurobonds wil invoeren, voert Forum voor Democratie de druk op coalitiepartijen VVD en CDA op. ‘Ze mogen dit NOOIT toestaan,’ zo klinkt het dreigend. Immers: “Nederland is de grootste netto-betaler en moet dan dus ook netto het meeste extra betalen.”

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft Nederland in de steek gelaten: ze is nu tóch voorstander van eurobonds – het idee dat Nederland garant moet staan voor onverantwoorde Zuid-Europese financiële avonturen.

Vanuit alle gelederen van oppositiepartij Forum voor Democratie klinkt echter verzet. De partijleiding laat via Twitter weten er absoluut niets in te zien, omdat Nederland – de grootste nettobetaler van de hele club – dan ook meteen wéér de grootste geldschieter zou worden van dit nieuwe project:

“Angela Merkel is nu akkoord met Eurobonds via de EU-begroting. Die zou dan véél hoger worden. Nederland is de grootste netto-betaler en moet dan dus ook netto het meeste extra betalen. VVD en CDA mogen dit NOOIT toestaan.”

Ook vanuit de Europese Parlementsfractie van FVD wordt weinig heil gezien in het plan. EP’er Rob Roos stelt:

“Zijn er nog mensen die denken dat de EU hervormd kan worden? De illusie over terug naar de tijd van de EEG? Dat was slechts het opstapje naar het grote doel. Nu gemeenschappelijke schulden via de achterdeur. Nederland betaalt. Eurobonds via artikel 122.”

En ook de fractievoorzitter Derk Jan Eppink heeft er niets mee op:

“Eurobonds via achterdeur. Artikel 122: hulp bij rampen, bijvoorbeeld bosbranden. In EU-budget beperkt. Nu: ‘Herstelfonds’. Heel EU-budget onderpand (€140 mrd) – oppompen tot €1500 mrd via bonds. Garant? De lidstaten!”

Eerste Kamerlid Toine Beukering houdt het bij een korte maar krachtige reactie: “Vreselijk!”