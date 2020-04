FVD voert anti-eurobonds druk op VVD en CDA op: ‘Ons woord staat, wij zijn tegen… jullie woord ook?’

De partij van Thierry Baudet is er niet gerust op dat Mark Rutte stand houdt op de Europese top deze week, waar ook eurobonds weer op tafel zullen worden gemikt door landen als Frankrijk en Italië. “Gaan VVD en CDA donderdag toch instemmen met Eurobonds?”, vraagt de partij zich af: “Duitsland is al gezwicht.”

Er hangen omineuze voortekenen in de lucht voor de Europese top die deze week gehouden wordt. Normaalgesproken heeft de Tweede Kamer een debat met minister-president Rutte over alles dat besproken wordt, en krijgt de premier een boodschap en standpunt mee van een Kamermeerderheid. Niet dat Rutte dit altijd opvolgt: zelfs de Tweede Kamer blijkt vaak eurokritischer dan het soepzooitje dat namens Nederland afreist naar Brussel.

Ditmaal was er niet eens een debat over de top. Geblokkeerd door de coalitiepartijen. Dat lijkt er op te duiden dat Nederland wel eens door de pomp zou kunnen gaan. Want tot dusverre heeft ons land iedere vorm van eurobonds geblokkeerd: Italië helpen bij de wederopbouw na het coronavirus? Nou, vooruit dan. Maar garant gaan staan voor hun schulden? Kom op, zijn ze nu helemaal gek geworden?!

Toch dreigt dat nu te gebeuren. Duitsland wil inmiddels eurobonds via een achterdeur van een Europees verdrag. En Nederland? We kijken met angst en beven toe. Oppositiepartij Forum voor Democratie herinnert coalitiepartijen VVD en CDA in ieder geval nog eens aan hun stemgedrag in de Tweede Kamer: daar waren ook zij tegen eurobonds. Dus, hup, beetje flink zijn en dat óók zijn op de Europese top. FVD:

“Gaan VVD en CDA donderdag toch instemmen met Eurobonds? Duitsland is al gezwicht. Nederland moet voet bij stuk houden. Maar coalitiepartijen blokkeren nu Kamerdebat voorafgaand aan Eurotop. Ons woord staat. Dat van VVD en CDA ook?”

We gaan het zien…