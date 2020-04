FVD: ‘Waarom zoveelste miljard corona-steun voor Zuid-Europa? Nederlandse ondernemers draaien elke euro om!’

Forum voor Democratie is het niet eens met het beleid van het kabinet. Om de ruzie met Italië te sussen wil het kabinet €1 miljard in een corona-steunfonds voor Zuid-Europa steken. Onrechtvaardig, aldus Thierry Baudet: Nederlandse ondernemers gaan momenteel en masse failliet. Laat de regering hen steunen!

Het lijdt geen twijfel dat de huidige coronacrisis niet alleen gaat over gezondheid, maar ook over de economie. De ‘intelligente lockdown’ spaart een hoop mensenlevens, maar kost een hoop geld. De Nederlandse regering moet behalve zorgen voor voldoende IC-bedden, ook zorgen dat niet het halve land failliet gaat. Daarom wil FVD-voorman Thierry Baudet een ruimhartige regeling van de overheid om kleine ondernemers te steunen.

Maar de prioriteiten van het kabinet lijken ergens anders te liggen: bij het oplossen van de ruzie met Italië. Die verweet Nederland egoïstisch te zijn, en dus storten Rutte en Hoekstra nu €1 miljard in een fonds voor Zuid-Europese landen waar het coronavirus zwaar heeft toegeslagen.

Aangezien je geld maar één keer kan uitgeven, vindt Baudet dat geen goede keuze van het kabinet. Hij wil liever dat het bedrijfsleven in eigen land gesteund wordt:

“Door de coronacrisis gaan Nederlandse ondernemers failliet. We zullen elke euro moeten omdraaien om de enorme economische gevolgen bij te sturen. Waarom stuurt het kabinet dan het zoveelste miljard naar Zuid-Europa?”

Het plan van FVD’er voorziet in een ‘kickstart‘ van de Nederlandse economie:

“Meer dan ooit moet het landsbelang nu voorop staan. Daarom steunt FVD de maatregelen van het kabinet en steun voor het MKB. Thierry Baudet roept het kabinet op om ook te denken aan de toekomst: hoe krijgen we de economie straks weer aan de praat? Een kickstart!”

In een poging om toch meer steun voor ondernemers (zowel MKB’ers als ZZP’ers) los te pulken, diende Thierry Baudet gisteren in de Tweede Kamer een motie in. Deze werd onceremonieel weggestemd.