Geert Wilders en Duitse arts: Nederlandse aanpak coronavirus is levensgevaarlijk… zo is het!

Het Nederlandse coronabeleid is dermate gevaarlijk, dat toppolitici voor nalatigheid kunnen worden aangeklaagd. Frank Ulrich Montgomery, de Duitse directeur van de Wereldartsenbond is zeer stellig. En PVV-leider Geert Wilders is het met hem eens.

In Nederland is de bestrijding van het coronavirus zo benedenmaats dat de rechter er aan te pas kan komen om verantwoordelijken te straffen. Dat is de mening van Frank Ulrich Montgomery, de directeur van de Wereldartsenbond en tevens arts in Duitsland. Hij stelt tegenover De Telegraaf dat Nederland veel te laat begonnen met het bestrijden van de dodelijke ziekte:

“De Nederlandse aanpak van de coronacrisis is uitermate gevaarlijk, waarschuwt de Wereldartsenbond. Hun Duitse directeur Frank Ulrich Montgomery verklaart tegenover De Telegraaf dat politieke bestuurders „vanwege nalatigheid” kunnen worden aangeklaagd. Zijn eigen land komt door het vroege testen relatief goed weg.”

Montgomery’s harde woorden vinden weerklank bij PVV-voorman Geert Wilders, die zich zonder reservaties achter de taal van de medicus schaart: “En zo is het.”

Onduidelijk is het echter of de PVV’er alleen doelt op de vernietigende analyse (Nederland was veel te laat), of dat hij ook de gevolgen die Montgomery oppert (Nederlandse politici voor de rechter dagen) graag zou willen opvolgen. In ieder geval voert de oppositieleider een harde koers tegen de coalitie en hun aanpak tegen de coronacrisis. Tegenover VVD-kopstuk Klaas Dijkhoff zij Wilders deze week nog: “u bent mede verantwoordlijk voor het sluiten van ziekenhuizen en ook nu gaan de bezuinigingen door! Onverstandige keuzes!”