Geert Wilders: ‘Knikker gewelddadige asielzoekers allemaal het land uit en sluiten die grenzen… Schorriemorrie!’

Als het aan PVV-leider Geert Wilders ligt, worden alle gewelddadige asielzoekers stuk voor stuk Nederland uitgezet, waarna de grenzen gesloten worden. In een asielzoekerscentrum in Drachten raakten Nigerianen slaags met Marokkanen, en dat zint Wilders niets: “Schorriemorrie.”

Op Twitter heeft PVV-voorman Geert Wilders de Nederlandse regering weer eens opgeroepen om werk te maken van het sluiten van de grenzen. Ditmaal is de aanleiding een knokpartij in een asielzoekerscentrum in het Friese Drachten. Het was een massaal gevecht: “tientallen mannen” waren betrokken bij het handgemeen, aldus Friese media.

De vijf meest agressieve oproerkraaiers zijn nadien overgeplaatst naar andere azc’s in andere delen van het land, en één 16-jarige vechtersbaas is opgepakt. Er moesten maar liefst tweeëntwintig politie-eenheden naar Drachten togen om de gemoederen te bedaren. Er geldt nu een ‘time-out’, waarin bekeken wordt of iedereen weer kan terugkeren naar Drachten.

PVV-oppositieleider Wilders zou het echter rigoureus anders oplossen. Geen arrestaties of time-outs, maar gewoon alle betrokkenen het land uit. En daarna de grens achter ze sluiten, for good measure. De maatregelen die nu zijn opgelegd zijn echt veel te soft, zo zegt het Kamerlid:

“Nigerianen op de vuist met Marokkanen in een AZC in Nederland? En ze worden overgeplaatst? Waarom laten we dat schorriemorrie hier nog binnen? Knikker ze allemaal het land uit en sluiten die grenzen!”

De suggestie lijkt voorlopig echter aan dovemansoren gericht.