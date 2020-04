Geert Wilders neemt Rutte te grazen voor onvoldoende corona-beschermingsmiddelen: ‘Totaal onacceptabel!’

PVV-leider Geert Wilders houdt minister-president Rutte er persoonlijk verantwoordelijk voor dat er zoveel ouderen overlijden aan het coronavirus. Na het treurige bericht dat maar liefst 20% van de bewoners van een Rotterdams bejaardentehuis zijn overleden, is voor Wilders de maat vol.

Het Leeuwenhoek in Rotterdam staat al enige tijd bekend als horrorbejaardentehuis, en recente berichten doen niets om die bijnaam minder passend te maken: er zijn nu ruim twintig bewoners van de ruim 100 inwonige senioren overleden aan het coronavirus. De voornaamste oorzaak? “Onvoldoende bescherming van de medewerkers,” aldus de werknemers zélf.

Geert Wilders heeft daarmee genoeg gehoord: premier Rutte moet eens over de brug komen en zorgen voor voldoende mondkapjes en andere middelen om te zorgen dat zorgpersoneel niet besmet raakt met het coronavirus. Anders vinden inderdaad de “fatale gevolgen” plaats die nu in het Leeuwenhoek in Rotterdam. Wilders:

“Onvoldoende bescherming van zorgmedewerkers heeft fatale gevolgen. Het coronavirus verspreidt zich sneller, meer mensen raken besmet, overlijden en zorgmedewerkers nemen zelf enorme risico’s. Dat is totaal onacceptabel, premier Rutte. Waar blijven de beschermingsmiddelen?”

De aanval op Rutte volgt op een eerdere scherpe veroordeling die Wilders gisterochtend plaatste. Toen maakte de PVV-voorman zich boos over de ‘persoonsverheerlijking’ die het Algemeen Dagblad zou uitstorten over de premier. “Bizar,” aldus Wilders gisteren: “De man verantwoordelijk voor miljardenbezuinigingen op de zorg, het sluiten van ziekenhuizen, het ontslaan én onderbetalen van zorgmedewerkers die vaak zonder mondkapjes moeten werken, valt nu persoonsverheerlijking van de pers ten deel.”