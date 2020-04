Geert Wilders pakt “beroepsislamknuffelaars Jetten, Kaag en Rutte” aan voor hun “gezegende Ramadan-wensen”

PVV-leider Geert Wilders heeft drie sleutelfiguren in de Nederlandse regeringscoalitie, premier Mark Rutte (VVD), fractievoorzitter Rob Jetten (D66) en minister Sigrid Kaag (D66) spottend nog een “gezegende Ramadan” gewenst nadat in Parijs een aanslag werd gepleegd en in Turkije islamitische homofobie toenam.

Al jaren buitelen partijleiders over elkaar heen om bij het begin van de islamitische vastenmaand Ramadan de Nederlandse moslims een fijne tijd toe te wensen. Dit jaar deden behalve premier Rutte ook D66’ers Rob Jetten en Sigrid er aan mee. Een doorn in het oog van PVV-leider Geert Wilders, die via tweets probeert te benadrukken dat de Ramadan voor veel moslims helemaal geen serene, meditatieve maand is.

Allereerst benadrukt de oppositieleider dat in preken in Turkse moskeeën te horen viel dat homoseksualiteit vervloekt wordt door de islam. Islamitische homofoben hebben na preken over dat onderwerp de hashtag “#YallahHollandaya” in het leven geroepen – een oproep aan in Klein-Azië woonachtige homoseksuelen om hun land te verlaten en maar naar dat ‘perfide’ Nederland te gaan.

“Fijne Ramadan nog hè, Rob Jetten en Sigrid Kaag!”, aldus een spottende Wilders in een reactie op dat verdrietige nieuws.

Even later grijpt het Kamerlid de beide D66’ers wéér op zijn Twitteraccount, en pakt ook premier Rutte mee. Ditmaal gaat het over een aanslag van een motorrijder op twee agenten, die te maken zou hebben met de behandeling van Palestijnen. Volgens Wilders is de situatie echter klip en klaar theologisch van aard: “Moslimterrorist rijdt motoragenten aan. De islamitische ideologie staat voor haat, geweld en terreur.” En daarom dus ook weer sarcastisch:

“Ondertussen kwamen er gezegende Ramadan-wensen van de beroepsislamknuffelaars Rob Jetten, Sigrid Kaag en premier Rutte.”