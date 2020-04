Geert Wilders pakt Rutte-verheerlijkende pers aan: ‘Bizar, hij is verantwoordelijk voor miljardenbezuinigingen zorg!’

PVV-voorman Geert Wilders is niet te spreken over de wijze waarop de media zijn politieke rivaal, VVD-leider en premier Mark Rutte, verslaat. Hij wordt momenteel “verheerlijkt door de pers,” vindt de oppositieleider. Gezien zijn daden als regeringsleider is dat ronduit “bizar,” meent Wilders.

Geert Wilders kijkt met open mond naar de wijze waarop de pers in deze coronacrisis de daden van premier Rutte beoordeelt. Ze verheerlijken hem gewoon, meent Wilders na een publicatie van het Algemeen Dagblad met de veelzeggende titel ‘Mark Rutte is opgestaan als hoeder van de natie in crisistijd‘. Bijgevoegd is een foto van de VVD-voorman met een hermelijnen mantel, alsof hij een soort feodaal heerser is.

Het AD schrijft:

“Mark Rutte groeit in zijn rol als leider van een volk in crisistijd. De twijfels over zijn houdbaarheidsdatum zijn opeens weg. Zeven op de tien Nederlanders hebben vertrouwen in de premier. Voorlopig rijst de ster van de minister-president, van wie nog niet zo lang geleden werd gezegd dat hij tegen zijn houdbaarheidsdatum aan zat. De peilingen van de afgelopen weken vormen het bewijs. 70 procent van de Nederlanders heeft op dit moment vertrouwen in zijn functioneren. In de jaren hiervoor schommelde het vertrouwen in Rutte tussen de 25 en 45 procent.”

Geert Wilders vindt dat ronduit bizar. Rutte wordt op het schild gehesen door de media, maar dat is volgens de PVV’er niet terecht. Hij herinnert Nederland aan het zorgbeleid dat de VVD’er tien jaar lang heeft gevoerd, en – zo impliceert hij – er mede voor heeft gezorgd dat de coronacrisis zo genadeloos toeslaat. Wilders:

“Bizar. De man verantwoordelijk voor miljardenbezuinigingen op de zorg, het sluiten van ziekenhuizen, het ontslaan én onderbetalen van zorgmedewerkers die vaak zonder mondkapjes moeten werken, valt nu persoonsverheerlijking van de pers ten deel. 😳”

Wilders retweette ook een cynische opmerking over het AD-artikel, waarin ronduit wordt gesteld: “Die “halleluja” stukjes over Mark Rutte zijn volledig georkestreerd.”