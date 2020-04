Geert Wilders verwerkt Rob “eurobonds” Jetten tot puree: ‘Strooien met geld is geen solidariteit maar stupiditeit!’

Het is PVV-voorman Geert Wilders niet ontgaan dat de weinig Nederland-liefhebbende D66-leider Rob Jetten zich inmiddels tegen onze eigen minister van financiën heeft gekeerd en zich in het kamp-Italië en -eurobonds heeft geschaard.

Dat D66-leider Rob Jetten net nu het er om spant minister Hoekstra een grote middelvinger geeft en zich lachend bij de spilzieke Italianen en Spanjaarden aansluit, is ook de Kamerleden van de PVV niet ontgaan. Dankzij Jetten komen er straks wellicht eurobonds, en staat Nederland garant voor het monsterlijke uitgavepatroon van big spenders zoals Italië

PVV-voorman Geert Wilders heeft, weinig verrassend, niet veel lovende woorden in de aanbieding voor de D66-voorman. De anti-Nederland eurofiel vindt dat hij uiterst ‘solidair’ is, maar de oppositieleider heeft er een ander woord voor: stupide.

De oppositieleider legt uit:

“We moeten níet met geld gaan strooien in het buitenland voor landen die er er zelf een financiële puinhoop van hebben gemaakt. Dat is geen solidariteit maar stupiditeit.”

Geen geld overmaken naar Frankrijk, Portugal, Spanje en Italië, dus, vindt Wilders. We kunnen die miljarden euro’s in eigen land meer dan genoeg gebruiken om de schade die het coronavirus heeft aangericht zo goed en zo kwaad als dat gaat in ons eigen land te herstellen. En wanneer dat gebeurd is, moeten we in het EU-reddingsbootje springen voordat de Italianen het hele Brusselse schip laten zinken met hun roekeloze gedrag. Wilders:

“We moeten wèl miljarden pompen in onze eigen zorg en economie en heel snel een Nexit realiseren!”

Vanavond onderhandelt Hoekstra weer verder over de mogelijke introductie van eurobonds. We houden onze adem in…