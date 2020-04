Geert Wilders zaagt coronabeleid Rutte door: ‘Woestmakend! Stonden met 10-0 achter door zijn afbraak van de zorg!’

PVV-leider Geert Wilders heeft vanmiddag in de Tweede Kamer het zorgbeleid van premier Rutte over de afgelopen tien jaar afgekraakt. “Het was zijn taak om Nederland voor te bereiden op een pandemie,” aldus de populistische politicus: “Dat heeft hij niet gedaan.”

Tijdens het coronadebat dat vanmiddag werd gehouden in de Tweede Kamer heeft PVV-leider Geert Wilders premier Rutte flink de maat genomen. Dat Nederland zo hard getroffen wordt door het coronavirus, komt doordat hij de zorg in dit land heeft afgebroken in het afgelopen decennium waarin hij premier was, zo betoogt de leider van de grootste oppositiepartij. Wilders:

“Mark Rutte heeft met de afbraak van de zorg ons land met 10-0 op achterstand gezet. En te laat ingegrepen bij deze pandemie. Met alle gevolgen van dien. Geen mooie televisiespeech of jubelende PR-stukken in de krant veranderen daar iets aan.”

De mate waarin de premier de crisis heeft onderschat, kan het beste worden gekenmerkt door de houding van het kabinet van afgelopen februari. Toen de pandemie op het punt stond Nederland te ontregelen, leek het het kabinet namelijk wel een goed idee om “miljoenen beschermingsmiddelen” die we zelf nodig zouden hebben naar het buitenland te sturen:

“Het is woestmakend dat op 10 februari een vliegtuig met daarin miljoenen beschermingsmiddelen zoals mondkapjes van Nederland naar China vertrok. Onze spullen! Het is ongelooflijk!”

Zo, nu Rutte weer.