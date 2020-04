Geesteszieke ondernemer Jort Kelder: ‘Ik blijf blijf een corona lockdown onnodig vinden!’

Jort Kelder kwam afgelopen week negatief in het nieuws omdat hij even heel narcistisch had besloten dat mensen boven de 80 niet geholpen moeten worden omdat ze allemaal obesitas hebben of roken.

De Dagelijkse Standaard besteedde uiteraard aandacht aan de dubieuze opmerkingen van VVD-coryfee Jort Kelder.

Blijkbaar heeft dat niet geholpen, want Kelder blijft bij zijn standpunt:

“We zijn 80-plussers die te dik zijn en gerookt hebben aan het redden. Dat is statistisch dus wel wat er gaande is. Op een gegeven moment moet er gewoon een belangenafweging komen: hoeveel economische schade is ons het redden van mensen die waarschijnlijk daarna binnen twee jaar waren doodgegaan waard?”

Kelder moet zich schamen voor zijn opmerkingen. Het zou zijn eigen moeder maar zijn. Feit is en blijft dat de artsen in Nederland overuren draaien en er voor proberen te zorgen dat ELKE NEDERLANDER zo snel als mogelijk het ziekenhuis kan verlaten. We wensen immers iedereen beterschap, Jort!