Haha! Hans Teeuwen viert het coronavirus: ‘Lockdown lol, lekker leuk!’

Gelukkig valt er in deze serieuze tijden met coronavirussen, wereldwijde recessies en draconische inperkingen op de persoonlijke vrijheid ook nog wat te lachen. Met Hans Teeuwen, uiteraard: de eeuwige eindheld van het Nederlandse cabaret!

Liefhebbers van cabaret komen er deze coronamaanden bekaaid vanaf. Alle tournees liggen stil, en zelfs Arjen Lubach heeft zijn wekelijkse grappenrepertoire ingeruild voor een iets serieuzere toon. Dus waar behalen wij nog ons broodnodige humoristische gram? Gelukkig is er één man die zich niet gek laat maken door de coronavirus en de daaropvolgende lockdown.

Het is Hans Teeuwen, die lekker in een zwembadje aan het dobberen is, terwijl hij op z’n hoofd een bonte verzameling aan roze badspeelgoed draagt. Bij z’n oksel drijft nog een paarse bal. Hans laat zich niet van de wijs brengen door de ‘intelligente lockdown’ waar Nederland in verkeert, zo kunnen we wel opmaken uit de bijgevoegde tekst:

“Lockdown lol. 🐰”

En voor de goede orde ook nog een bonte verzameling aan hashtags:

“#hansteeuwen #lockdown #lol #lekker #leuk #gewoon #doen #en #vrolijk #pasen #alvast #peaceout”

Dus, mensen. Vergeet niet ook nog wat te genieten in deze minder olijke tijden. Zoals wel vaker geeft Hans Teeuwen het goede voorbeeld. Humor is de brandstof van het leven, en “lockdown lol” is onze benzine in deze quarantainetijden. Houd vol, lui. En houd de anderhalve meter afstand in acht. Maar blijf vooral lachen!